El Vermek ne demek? El Vermek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerin anlatımında geçmiş yaşamların etkisi oldukça fazladır. Eski zamanlarda bir meslek sahibi olmak için o mesleği yapan kişilerden eğitim almak onların yanında mesleği öğrenmek ve o meslekte onların beyanında sonra ustalaşmak yahut uzmanlaşmak mümkün olmaktaydı. Bir işte önce çıraklık sonra kalfalık ve en son ustalık dönemi uygulanmaktaydı. El vermek deyimi bu düzenin geçişini anlatan bir deyim olmaktadır.

El Vermek Ne Demektir?

El vermek bir işte veya bir durumda kendisinden daha üstün olan kişiden bilgileri almak anlamına gelmektedir. Alınan bilgilerde ise el almak deyimi kullanılmaktadır.

El Vermek Deyiminin Anlamı Nedir?

El vermek deyimi ustalık gerektiren kaliteli bilgiyi başkalarına vermek, başkasını yönlendirerek ustalaştırmak anlamında kullanılmaktadır.

El Vermek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Halil usta el verdi bakır ustalığım onun sayesindedir.

Benim poğaçalarım, pastalarım annemin bana el vermesinden lezzetini almıştır.

O eski bir hattattı oğluna el verdi onu da tanınmış bir hattat yaptı.