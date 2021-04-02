El Üstünde Tutmak / Tutulmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Herhangi bir insan ya da bir eşyaya verilen değeri göstermek için amaca uygun olarak el üstünde tutulmak veya tutmak deyimi kullanılmaktadır. Bu deyimin tam anlamını öğrenmek suretiyle farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

El Üstünde Tutmak / Tutulmak Ne Demek?

Çok değer verip sevilmek anlamına gelen el üstünde tutmak veya tutulmak deyimi, aynı zamanda kişinin kendisine saygı gösterilmesi olarak da değerlendirilir.

El Üstünde Tutmak / Tutulmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman çok değer verilip sevilmek, kendisine büyük ölçüde saygı gösterilmek şeklinde ifade edildiğini söylemek mümkün. Herhangi bir kişiye çok değer verildiği zaman ona her istediği yerine getirilir ya da tabiri caizse poh pohlanır.

El Üstünde Tutmak / Tutulmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içerisinde el üstünde tutmak / tutulmak deyimini amaca uygun farklı zamanlarda kullanabilirsiniz.

‘’Onu çok sevdiğim için her zaman el üstünde tuttum.’’