El Sanatları Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

El sanatları bölümü ülkemizde halıcılık, çinicilik, kilimcilik, ağaç işçiliği gibi pek çok alanda yaygın olarak yer almaktadır. Ayrıca bu bölüm geleneksel bir kültür mirası olmaktadır.

El Sanatları Bölümü Nedir?

El sanatları, ortaçağda bu yana günümüze dek gelmiş olan içinde pek çok gelenekten iz barındıran el ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlayan bir sanat dalıdır. Söz konusu olan el sanatları ürünleri; giysi, takı ve de aksesuar, ayakkabı ve dekor şeklinde de sınıflandırılabilir. El sanatları bölümü, sadece ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesi değildir. Bunun zamanda binlerce yıl boyunca aynı topraklarda yaşamış olan nesillerin birbirlerine aktarmış olduğu kültür mirası olmaktadır.

Bu mirasın da nesilden nesle aktarılmasının yanı sıra modern teknikler sayesinde de geliştirilmesini sağlamak, kapsamlarını genişletmek el sanatları çalışma alanları arasında yer almaktadır. En bilinen geleneksel olan el sanatları arasında günümüzde halıcılık, kilimcilik, müzik aletleri yapımı, çinicilik ve de ağaç işçiliği gibi bazı alanlar bulunmaktadır.

El Sanatları Bölümü Eğitimi Nasıldır?

El Sanatları Bölümü eğitimi üniversitelerde verilmekte olan toplamda 4 yıllık olan bir lisans bölümüdür. Söz konusu olan bu bölüm ülkemize 2020 yılı itibari ile sadece 1 üniversitede 2 adet farklı tercih seçeneği ile bulunmaktadır. Ayrıca el sanatları bölümü ülkemizdeki eğitim sistemine göre sözel puan türünden tercih listesi yapılmaktadır.

El Sanatları Bölümü Dersleri Nelerdir?

El Sanatları Bölümüne günümüzde tercih listelerinde yer vermeyi hedefleyen aday öğrenciler aşağıda yer alan dersleri işlemelidir. Bu dersler ;

Deri Aksesuar Tasarımı,

Kuyumculuk Teknikleri,

Kitre Bebek Uygulamaları,

El Sanatlarında Motif ve Kompozisyon,

Gölge Oyunu Figürleri,

Şapka Tasarım İlkeleri,

Endüstriyel Nakış Uygulamaları,

Hazır Gereçler ile Süsleme Teknikleri,

Bilgisayar Destekli Beyaz İş Tasarımı,

Mitoloji,

İkonografi,

Fikri Mülkiyet ve de

Telif Hakları,

en başta olmak üzere pek çok dersten toplam olarak 8 yarıyıllık eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. El sanatları gibi saygıdeğer bu bölümün derslerini aday öğrenciler başarışı bir şekilde tamamladıkları zaman “El Sanatları bölümü lisans Diploması” elde etme hakkı kazanacaklardır. El sanatları bölümü mezunlarına ayrıca “El Sanatları Tasarımcısı” unvanı da verilmektedir.

El Sanatları Bölümü Bulunan Üniversiteler Nelerdir?

El sanatları bölümü günümüzde pek çok üniversitede yer almaktadır. Bu üniversitelerde örgün öğretim ve ikinci öğretim programları yer almaktadır. Bu üniversiteler;

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ (İkinci Öğretim)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ve de

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ şeklinde yer almaktadır. Ülkemizde yer almakta olan bu üniversitelerin hemen hemen her biri çok kaliteli eğitimler vermektedir.

El Sanatları Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

El sanatları bölümü gelenek haline gelmiş olan bir bölümdür. Bu bölüm ülke kültürünün parçası olan bir sanat eserlerinin üretimlerinin devamlılığını sağlamaktadır. El sanatları bölümü bu kültürün nesillerden nesillere aktarılmasını da sağlamaktır. Bu bölümde geçmiş dönemlerden günümüze gelen harika kilim motifleri, halı desenleri, çeşitli müzik aleti işçilikleri de yer almakta olup yeni nesillerin hayran kaldığı işçilikler ortaya çıkmaktadır.

El Sanatları Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

El sanatları bölümü mezunlarının pek çok sayıda iş olanakları yer almaktadır. El sanatları tasarımcısı olan kişiler yaptıkları iş neticesinde zanaatkar kişiler olup kariyerine devam ederler. Bu kişilerin çalışabileceği iş alanları ;

Giyim Firmaları,

Takı Tasarım Atölyeleri,

Moda Merkezleri,

Halk Eğitim Merkezleri,

Mankenlik Ajansları gibi olmaktadır.

Yukarıdaki alanlarda çalışan el sanatları mezunları eğitmen, danışman, tasarımcı, desen danışmanı ya da sanat danışmanı gibi çeşitli unvanlar ile kendilerine iyi bir çalışma olanağı bulabilirler. Ayrıca bu kişiler diledikleri takdirde akademik hayat kariyerlerine gerekli şartları başarılı bir şekilde yerine getirip devam edebilirler. El sanatları bölümü mezunları ülkemizde herhangi bir yere tam olarak bağlı olmaksızın çalışabilirler. Yani kişiler dilerlerse kendi özel atölyelerini de açabilirler ve ticarethanelerinin sahibi de olabilirler. Bu nedenle el sanatları bölümünden mezun olan kişilerin çalışma olanakları çok çeşitlidir.