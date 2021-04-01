El Pençe Divan ne demek? El Pençe Divan deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri ve deyimler geçmişten gelen özlü sözlerdir. Söyleniş amaçları nasihat ve toplumda insanlar arası uyumu sağlamak olmaktadır. El pençe divan durmak deyimi de mecaz anlamda saygı göstermek için söylenmiş sözlerdendir.

El Pençe Divan Durmak Ne Demektir?

​​​​​​​​​​​El pençe divan durmak saygı duyulması gereken kişiler karşısında hürmet göstermek amacıyla elleri kavuşturarak ayakta durmak demektir. El pençe divan durmak saygı göstermenin bir yöntemi sayılmaktadır.

El Pençe Divan Durmak Deyimi Ne Demektir?

El pençe divan durmak deyimi büyükler ve bir işte üst düzeyde olan kişiler karşısında saygı göstermek mahiyetindeki duruş biçimi anlamına gelmektedir. El pençe divan durmak deyimi yaşça büyük kişilere saygı gösterilmesini belirtmektedir.

El Pençe Divan Durmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Kendisini ödüle layık bulanlar karşısında el pençe divan durdu.

Hakimin karşısında el pençe divan durup sus pus oldu.

Hükümdar karşısına çıkan kişi el pençe divan durmazsa kellesinden olurdu.