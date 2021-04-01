El Pençe Divan Durmak ne demek? El Pençe Divan Durmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimin içerisinde yer alan ''Penc'' sözcüğü beş demektir. Fakat bu sözde ellerini kenetlemek anlamında kullanılmıştır.

El Pençe Divan Durmak Ne Demek?

El pençe divan durmak deyimi mevki sahibi kişilerin yanındayken davranışlarına ve sözlerine dikkat etmek demektir. Mecazi anlamda kullanılan divan sözcüğü ile padişah ve onun otoritesi kastedilir.

El Pençe Divan Durmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Yaşça büyük insanların nasihatlere kulak vermek, onları can kulağıyla dinlemek. Anlamı: Verilen emirleri harfiyen yerine getirmeye hazır olmak. Anlamı: İlim sahibi olan kişilerin yanında söz hakkı verilmeden konuşmamak, sessizce dinlemek

El Pençe Divan Durmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- O çok alçakgönüllü biri olduğu için karşısında el pençe divan durmana gerek yok.

2- İnsan hiç kimsenin yanında el pençe divan durmamalı!