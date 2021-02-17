El Öpmekle Ağız Aşınmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri toplumumuz için oldukça kıymetlidir. Çünkü hem bir olayı açıklarken, hem değerlendirirken, hem de bir olaya ya da insana tepki ya da öğüt verirken hep atasözlerinden destek alırız. Bu yüzden de sayısız atasözümüz mevcuttur. İşte bu atasözlerinden biri de el öpmekle ağız aşınmaz atasözüdür. Peki, el öpmekle ağız aşınmaz atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır ve bu atasözü ne anlama gelir? İşte tüm merak edilenler.
El öpmekle ağız aşınmaz atasözü, kişinin birinden bir ricada bulunmasının o kişiyi küçültmeyeceği anlamına gelmektedir.
El Öpmekle Ağız Aşınmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bizden üst bir statüde bulunan bir insandan işimizi gerçekleştirmesi için bir ricada bulunmamız, bizi küçültmez. Herkes kendi çözemediği bir derdini ya da sıkıntısını bir üst makamlara taşıyarak yardım talep edebilir ve bu kötü bir şey değildir. İnsanın bir başkasından yardım talebinde bulunuyor olması, tamamen insani bir durumdur.
El Öpmekle Ağız Aşınmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ben de el öpmekle ağız aşınmaz diyerek gidip ondan oğlumu işe almasını rica ettim.