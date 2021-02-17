El Öpmekle Ağız Aşınmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

El öpmekle ağız aşınmaz atasözü, kişinin birinden bir ricada bulunmasının o kişiyi küçültmeyeceği anlamına gelmektedir.

El Öpmekle Ağız Aşınmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bizden üst bir statüde bulunan bir insandan işimizi gerçekleştirmesi için bir ricada bulunmamız, bizi küçültmez. Herkes kendi çözemediği bir derdini ya da sıkıntısını bir üst makamlara taşıyarak yardım talep edebilir ve bu kötü bir şey değildir. İnsanın bir başkasından yardım talebinde bulunuyor olması, tamamen insani bir durumdur.

El Öpmekle Ağız Aşınmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ben de el öpmekle ağız aşınmaz diyerek gidip ondan oğlumu işe almasını rica ettim.