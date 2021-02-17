El Mi Yaman Bey Mi Yaman atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Herhangi bir inatlaşma veya rekabet yaşandığında genelde el mi yaman bey mi yaman atasözü yaygın kullanılır. Ancak aslına bakılırsa bu atasözünün çıkış noktası belli bir yere hitap eder. Bu atasözünün gerçek anlamını öğrenerek farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

El mi Yaman Bey mi Yaman Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Herhangi bir durumun başında kim olursa olsun, güçlü olan yöneticiler değil halktır. Gerçek güç halktadır ve halk ne derse o olur. Buna paralel olarak günümüzde rekabet yaşandığında veya bir inatlaşma ile karşı karşıya kalındığı zaman, genelde bunu kimin kazanacağına dair el mi yaman bey mi yaman atasözü kullanılır.

El mi Yaman Bey mi Yaman Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

El mi yaman bey mi yaman atasözünü cümle içinde kullanırken aynı zamanda tek başına da ele alabilirsiniz.

‘’Hadi bakalım bu işte el mi yaman bey mi yaman göreceğiz.’