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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 17.02.2021 - 05:42 | Son Güncelleme:

El Mi Yaman Bey Mi Yaman atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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El Mi Yaman Bey Mi Yaman atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Aslına bakılırsa anlamı tam olarak bilinmeyen atasözleri içerisinde el mi yaman bey mi yaman atasözü gelir. Genelde rekabet söz konusu olduğu zaman kullanılsa bile, belli başlı sabit bir anlamı vardır. İşte el mi yaman bey mi yaman atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.

Herhangi bir inatlaşma veya rekabet yaşandığında genelde el mi yaman bey mi yaman atasözü yaygın kullanılır. Ancak aslına bakılırsa bu atasözünün çıkış noktası belli bir yere hitap eder. Bu atasözünün gerçek anlamını öğrenerek farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

 El mi Yaman Bey mi Yaman Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Herhangi bir durumun başında kim olursa olsun, güçlü olan yöneticiler değil halktır. Gerçek güç halktadır ve halk ne derse o olur. Buna paralel olarak günümüzde rekabet yaşandığında veya bir inatlaşma ile karşı karşıya kalındığı zaman, genelde bunu kimin kazanacağına dair el mi yaman bey mi yaman atasözü kullanılır.

 El mi Yaman Bey mi Yaman Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 El mi yaman bey mi yaman atasözünü cümle içinde kullanırken aynı zamanda tek başına da ele alabilirsiniz.

 ‘’Hadi bakalım bu işte el mi yaman bey mi yaman göreceğiz.’

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