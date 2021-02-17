El Kazanı İle Aş Kaynamaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

El kazanı ile aş kaynamaz atasözü, bir iş yardımla yapılıyorsa, yardımın yarıda kalabileceği ve dolayısıyla işin de bu yüzden duracağı anlamına gelmektedir.

El Kazanı İle Aş Kaynamaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer kişi önemli bir iş yapıyorsa, bu işi başkalarının yardımıyla sonlandıramaz. Çünkü bu durumda yardımcının yardımını kesmesiyle iş yarıda kalabilir. Dolayısıyla işinin yarıda kalmasını istemeyen kişi, bu işi tek başına gerçekleştirebilmenin yollarını aramalıdır. Bir kişi, söz konusu işi yardım almadan gerçekleştirebilirse, bu durum daha sağlıklıdır.

El Kazanı İle Aş Kaynamaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sen yardım almayı bırak, el kazanı ile aş kaynamaz, tek başına başarmaya çalış.