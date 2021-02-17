El Kazanı İle Aş Kaynamaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri şüphesiz her coğrafyanın ve kültürün değişmez parçalarıdır. Bu sözler yıllar boyu ataların ve büyüklerin deneyimleri sonucu ortaya çıkmış ve yıllar içinde de kalıplaşmıştır. Bu atasözlerinden bir tanesi de el kazanı ile aş kaynamaz atasözüdür. Peki, bu atasözü cümle içinde kullanılır mı, nasıl kullanılır ve anlamı nedir? İşte el kazanı ile aş kaynamaz atasözü hakkında bilmeniz gerekenler.
El kazanı ile aş kaynamaz atasözü, bir iş yardımla yapılıyorsa, yardımın yarıda kalabileceği ve dolayısıyla işin de bu yüzden duracağı anlamına gelmektedir.
El Kazanı İle Aş Kaynamaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Eğer kişi önemli bir iş yapıyorsa, bu işi başkalarının yardımıyla sonlandıramaz. Çünkü bu durumda yardımcının yardımını kesmesiyle iş yarıda kalabilir. Dolayısıyla işinin yarıda kalmasını istemeyen kişi, bu işi tek başına gerçekleştirebilmenin yollarını aramalıdır. Bir kişi, söz konusu işi yardım almadan gerçekleştirebilirse, bu durum daha sağlıklıdır.
El Kazanı İle Aş Kaynamaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Sen yardım almayı bırak, el kazanı ile aş kaynamaz, tek başına başarmaya çalış.