El İle Gelen Düğün Bayram atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözlerinin en bariz özelliği yaşanmış ve tecrübe edilmiş gerçek yaşam ifadelerinin kısa ve anlaşılır bir biçimde sözlere dökülmesidir. Genellikle tecrübelerden ders almanın gerekliliğini göstermek amacı gütmektedirler.

El İle Gelen Düğün Bayram Atasözünün Anlamı Nedir?

Toplum içinde birey sıkıntılarını ve ona sorun teşkil eden her durumu başkalarının yaşadığını gördüğü zaman rahatlık hissine kavuşarak huzur duyabilmektedir. İnsan sosyal bir varlık olmasının yanında özünde bencillik de bulunmaktadır. Bencillik duygusu az miktarda insanı ayakta tutması ve bir şey için çabalaması adına iyi gelmektedir. Bulunduğu toplumda insan kendini bir sürüye ait hisseder ve farkında olarak veya olmayarak toplumun istediği yöne gitmeye başlar.

El ile gelen düğün bayram sözü de buradan kaynaklanmaktadır. Örneğin ait olduğu toplulukta herkes hastalanırsa bu halledilebilir bir durum olarak birey tarafından algılanır. Kendisi de hastalandığında ne toplum ne de kendisi onu yargılama gereği duymamaktadır. Böylelikle sorunları kendi başına göğüslemek zorunda kalmamaktadır.

El İle Gelen Düğün Bayram Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Her şeye zam gelmiş ne yapalım el ile gelen düğün bayram.

Hastalığa aşı bulunacak dediler bekledik el ile gelen düğün bayram.

El ile gelen düğün bayram herkes ne yaparsa bizde aynını yapalım.

Tarlalarda hasat olmadı mahsul yok ise el ile gelen düğün bayram herkes ne yaparsa bizde onu yaparız.

Atasözleri genel olarak hareket etmeyi ifade etmektedir. Sorunların üstesinden gelinmese dahi o problemi herkesin yaşadığını göstermektedir.