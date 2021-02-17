El İçin Kuyu Kazan Evvela Kendi Düşer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

El için kuyu kazan evvela kendi düşer atasözü, başkalarına bir kötülük yapmaya çalışan insanların, önce o kötülüğü kendisinin yaşayacağı anlamına gelmektedir.

El İçin Kuyu Kazan Evvela Kendi Düşer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer bir kimse bir başka kimseyi tuzağa düşürmeye çalışıyorsa, tuzağı kuran kimse o tuzağa önce kendi düşer. Aynı zamanda kötülük eden, er ya da geç kötülük bulacaktır. Bu yüzden başkalarına tuzak kurmak kötüdür.

El İçin Kuyu Kazan Evvela Kendi Düşer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

O iyi bir insandır kötülük etme dedim, kötülüğü kendi buldu. Çünkü el için kuyu kazan evvela kendi düşer.