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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 01.04.2021 - 03:34 | Son Güncelleme:

El Etek Öpmek ne demek? El Etek Öpmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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El Etek Öpmek ne demek? El Etek Öpmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Olumsuz bir anlama sahip olan el etek öpmek deyimi, güçlünün karşısında eğilip bükülen kişileri eleştirmek için söylenir. Başkalarının iyiliğinden çok kendi çıkarlarını düşünerek hareket eden insanlar için de bu deyim kullanılır. El etek öpmek deyiminin anlamı nedir, hangi durumlarda kullanılır? Sizin için örnek cümlelerle birlikte açıkladık

Bu deyim ile eş anlamlı olan birçok tabir günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır: Örneğin: ''El Pençe Divan Durmak.'' ve ''Yerlere Kadar Eğilmek.''

 El Etek Öpmek Ne Demek?

 Bu deyim, zengin ya da nüfuzlu kişilere yaltaklanmak, onlara aşırı saygı gösterilerinde bulunmak demektir. Kültürümüzde el öpmek hürmet göstermek demektir. El etek öpmek ise dalkavukluk olarak değerlendirilir.

 El Etek Öpmek Deyiminin Anlamı (TDK)

  1. Anlamı: Birinin işi görülsün diye yüksek konumda olan birine yalvarması.
  2. Anlamı: Karşı taraf ne yaparsa yapsın onu sürekli övmek, her sözünü ve davranışını beğenmek.

 El Etek Öpmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 1- Yıllar boyunca elini eteğini öpmesine rağmen patronu onu terfi ettirmedi.

 2- Çıkarları için el etek öpen insanlardan hazzetmem.

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