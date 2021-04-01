El Etek Öpmek ne demek? El Etek Öpmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyim ile eş anlamlı olan birçok tabir günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır: Örneğin: ''El Pençe Divan Durmak.'' ve ''Yerlere Kadar Eğilmek.''

El Etek Öpmek Ne Demek?

Bu deyim, zengin ya da nüfuzlu kişilere yaltaklanmak, onlara aşırı saygı gösterilerinde bulunmak demektir. Kültürümüzde el öpmek hürmet göstermek demektir. El etek öpmek ise dalkavukluk olarak değerlendirilir.

El Etek Öpmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Birinin işi görülsün diye yüksek konumda olan birine yalvarması. Anlamı: Karşı taraf ne yaparsa yapsın onu sürekli övmek, her sözünü ve davranışını beğenmek.

El Etek Öpmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Yıllar boyunca elini eteğini öpmesine rağmen patronu onu terfi ettirmedi.

2- Çıkarları için el etek öpen insanlardan hazzetmem.