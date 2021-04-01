El Etek Çekmek ne demek? El Etek Çekmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan en güzel deyimlerden biri olarak el etek çekmek ön plana çıkıyor. Özellikle yapılan bazı işler üzerinden geri çekilmek şeklinde ele almak mümkün.

El Etek Çekmek Ne Demek?

Bir kişinin uğraştığı bir şeyi artık bıraktığı ve uğraşmadığı durumlarda el etek çekmek deyimi kullanılmaktadır. Bu amaca bağlı olarak cümle içerisinde veya tek başına kullanmak mümkündür.

El Etek Çekmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu'na göre uğraştığı şeyle artık uğraşmaz olmak biçiminde el etek çekmek deyimi ön plana çıkıyor. Yapılan bir işle artık uğraşmayan ve onu bırakan kişiler için değerlendirilir.

El Etek Çekmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içinde en çok ve en sık kullanılan deyimler arasında el etek çekmek deyimi geliyor.

‘’Bu yüzden artık elini eteğini çekti.’’