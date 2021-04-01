El Emeği ne demek? El Emeği Göz Nuru deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
En çok bilinen ve aynı zamanda anlamı en çok da merak edilen deyimlerden biri olarak el emeği göz nuru öne çıkıyor. Peki, el emeği ne demek? El emeği göz nuru deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.
El emeği göz nuru insanların kendi çabası ile gerçekleştireceği pek çok farklı durumu anlatabilecek en güzel deyimlerden biridir. Tek başına veya cümle içerisinde amaca uyumlu biçimde kullanılabilir.
El Emeği Ne Demek?
Uzun bir süreç içerisinde yapılan bir iş anlatılmak istendiğinde el emeği göz nuru deyimi kullanılır. Özellikle emek isteyen bir iş konusunda bu iş bittiği zaman rahatlıkla bu deyim amaca uygun değerlendirilebilir.
El Emeği Göz Nuru Deyiminin Anlamı (TDK)
Yapımı uzun zaman alan ve çok emek isteyen, uzun bir süre çalan el emeği işler için el emeği göz nuru anlamı kullanılır. Türk Dil Kurumu açısından bu şekilde ifade edilmektedir.
El Emeği Göz Nuru Cümle İçerisinde Kullanımı
El emeği göz nuru deyimini cümle içerisinde kullanabilirsiniz.
‘’Senin için el emeği göz nuru bir kazak ördüm.’’