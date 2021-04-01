El Emeği ne demek? El Emeği Göz Nuru deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

El emeği göz nuru insanların kendi çabası ile gerçekleştireceği pek çok farklı durumu anlatabilecek en güzel deyimlerden biridir. Tek başına veya cümle içerisinde amaca uyumlu biçimde kullanılabilir.

El Emeği Ne Demek?

Uzun bir süreç içerisinde yapılan bir iş anlatılmak istendiğinde el emeği göz nuru deyimi kullanılır. Özellikle emek isteyen bir iş konusunda bu iş bittiği zaman rahatlıkla bu deyim amaca uygun değerlendirilebilir.

El Emeği Göz Nuru Deyiminin Anlamı (TDK)

Yapımı uzun zaman alan ve çok emek isteyen, uzun bir süre çalan el emeği işler için el emeği göz nuru anlamı kullanılır. Türk Dil Kurumu açısından bu şekilde ifade edilmektedir.

El Emeği Göz Nuru Cümle İçerisinde Kullanımı

El emeği göz nuru deyimini cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

‘’Senin için el emeği göz nuru bir kazak ördüm.’’