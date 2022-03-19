El emeği göz nuru kütüphaneler

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GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ KULLANILDI

Bingöl Halk Eğitim Merkezi, geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturduğu kütüphanesinde; palet tahtalarından ve araç lastiğinden raf, sebze-mevye sandıklarından oturma alanı, kablo makarasından da masa yaptı. Bingöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Şahin, bu malzemelerin hiçbir işlem görmediğini yalnızca boyandığını ve verniklendiğini söyledi. Şahin, geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları çalışmayı açık alanda gerçekleştirdiklerini ve bu sayede daha fazla kişinin ilgisini çekerek kütüphaneye yönelimi artırdıklarını söyledi.

Geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturdukları kütüphanenin 11 Mart’ta kullanıma açıldığını ve kütüphane hazırlığının yaklaşık 15 gün sürdüğünü anlatan Ömer Şahin, “Geri dönüşüm malzemeleri ile oluşturulan kütüphanenin hazırlanması için hem kursiyerler hem de personel destek oldu. Şimdi kütüphanemiz okul öncesi dönemdeki çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin tarafından ilgi odağı” dedi.

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KİTAP KAPAKLARI DUVARLARI SÜSLÜYOR

Bingöl Kiğı Fuat Dağıstanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ise yaptıkları akrilik boya resim çalışmaları ile kütüphanelerine renk kattılar. Okul kütüphanesinde yer alan bu tablolarda; dünya edebiyatı klasiklerine ve Türk edebiyatı klasiklerine ait birçok kitabın kapağı yer alıyor.

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Okuldaki kitap okuma oranın artması ve öğrencilerin kütüphaneye olan yöneliminin çoğalması için oluşturulan bu proje, Okul Müdürü Yusuf Özdemir ’in “Kütüphanenin görsel açıdan zenginleştirilmesi ve daha fazla ilgi görmesi için neden kitap kapaklarını resmetmiyoruz?” sorusunu sorması ile başladı.Yusuf Özdemir, öncelikle küçük bir öğrenci kitlesi ile birkaç kitap kapağını resmetmeye başladıklarını ardından diğer öğrencilerin de dahil olmasıyla yaklaşık 10 adet tablonun tamamlandığını söyledi. Kitap kapaklarının çoğunu öğrencilerin tek başlarına yaptıklarını anlatan Özdemir, tablolar sayesinde öğrencilerin kitaplara daha fazla ilgi duymaya başladıklarını ve kütüphaneyi daha aktif kullandıklarını belirtti.

Oluşturulan resimlerle 30-31 Mart’ta okulda bir sergi oluşturmayı planlayan Yusuf Özdemir, şunları söyledi:

“Okulda gerçekleştirilen kitap okuma çalışmalarının bir ayağı olan bu proje hem sanata hem de okumaya olan yönelimi arttırdı. Temel amacımız öğrencilerin uzun vadede kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak ve bu alışkanlıklarını kalıcı hale getirmek.”