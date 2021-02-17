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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 17.02.2021 - 05:25 | Son Güncelleme:

El Elin Nesine Gülerek Gider Yasına atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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El Elin Nesine Gülerek Gider Yasına atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Çok fazla bilinmese bile okunması açısından oldukça ilginç atasözleri içerisinde, el elin nesine gülerek gider yasına cümlesi gelmektedir. Bu atasözünün anlamını öğrenerek farklı yerlerde kullanabilirsiniz. İşte el elin nesine gülerek gider yasına atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında merak edilenler.

Özellikle bazı insanların yapmacık tavırlarını en iyi şekilde anlatan özel atasözleri arasında yer almaktadır. Anlamı üzerinden böyle insanlar için bu atasözünü amaca göre farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

 El Elin Nesine Gülerek Gider Yasına Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bir insanın yaşadığı acı ve üzüntü, başka bir insanın çok umurunda olmayabilir. Üzülmüş gibi görünse bile aslında çok da umurunda değildir. İşte bu durum anlatabilmek için ise el elin nesine gülerek gider yasına atasözü kullanılır.

 El Elin Nesine Gülerek Gider Yasına Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 El elin nesine gülerek gider yasına atasözünü cümle içinde ya da tek başına değerlendirebilirsiniz.

 ‘’Üzüntünü paylaşırlar diye hiç umutlanma; sonuçta el elin nesine gülerek gider yasına.’’

 Duruma uygun olarak kullanılabilecek en etkili ve güzel atasözleri arasında yer almaktadır.

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