El Elin Aynasıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri pek çok insan diyaloglarında sık bir biçimde kullanılmaktadır. Kullanıldığı yerlere uygun bir biçimde anlam olarak ve kalıp olarak oturmaktadır. Bu atasözlerinden birisi de ' El Elin Aynasıdır' cümlesidir. Bu atasözünü konuşmalarımızın uygun kısımlarında kullanabiliriz.

El Elin Aynasıdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

El elin aynasıdır atasözü anlamı ise; İnsanlar birbirleri üzerinde davranış ve durumlarını sürekli bir şekilde takip ederler. Birbirleri üzerinde doğru bilgi edinmeye yoğunlaşırlar. Yani bir kişi kendi özelliklerini ve huylarını başkasından öğrenebilir.

El Elin Aynasıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

El Elin aynasıdır atasözü cümle içinde; ' Halam bana çok kırılgansın dedi ve ben bu özelliğimi daha önce hiç anlayamadım. Sonuçta el elin aynasıdır derler. ' şeklinde kullanılabilir.