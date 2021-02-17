El Elin Aynasıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri kalıplaşmış ve eğitici kelimelerden oluşmaktadır. Birçok kişi günlük hayatta atasözlerini sıklıkla kullanmaktadır. Geçmişte söylenmiş ve günümüzde ve gelecekte de söylenecek olan bu atasözleri oldukça kıymetlidir. Bu bakımdan atasözlerinin kullanım alanlarını ve anlamlarını öğrenebilir ve buna göre günlük hayatta kullanabilirsiniz. İşte, ne anlama gelir detayları ile sizin için derledik.
Atasözleri pek çok insan diyaloglarında sık bir biçimde kullanılmaktadır. Kullanıldığı yerlere uygun bir biçimde anlam olarak ve kalıp olarak oturmaktadır. Bu atasözlerinden birisi de ' El Elin Aynasıdır' cümlesidir. Bu atasözünü konuşmalarımızın uygun kısımlarında kullanabiliriz.
El Elin Aynasıdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
El elin aynasıdır atasözü anlamı ise; İnsanlar birbirleri üzerinde davranış ve durumlarını sürekli bir şekilde takip ederler. Birbirleri üzerinde doğru bilgi edinmeye yoğunlaşırlar. Yani bir kişi kendi özelliklerini ve huylarını başkasından öğrenebilir.
El Elin Aynasıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
El Elin aynasıdır atasözü cümle içinde; ' Halam bana çok kırılgansın dedi ve ben bu özelliğimi daha önce hiç anlayamadım. Sonuçta el elin aynasıdır derler. ' şeklinde kullanılabilir.