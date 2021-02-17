El Eli Yıkar İki Elde Yüzü atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Türk toplumunda yardımlaşmanın önemi büyüktür. Hatta bu artık bir gelenek halini almıştır. Yardımlaşma ile ilgili pek çok atasözümüzde bulunmaktadır. El eli yıkar iki elde yüzü atasözü de yardımlaşmanın önemini anlatan bir atasözüdür ve cümlede bu amaçla kullanılmaktadır.

El Eli Yıkar İki Elde Yüzü Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir kişiye bir iyilik yaptığınız zaman eğer bu kişi iyilikten anlıyorsa bunun altında kalmayacaktır. Böylece iyilikler yeni iyilikleri doğurur. Bu da toplumların kalkınmasında büyük öneme sahiptir. Karşılıklı yardımlaşmalar insanların sorunların altından daha kolay bir şekilde kalkmasına olanak sağlar. Bu sebeple de oldukça önemlidir.

El Eli Yıkar İki Elde Yüzü Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ailemden gördüğüm şekilde insanlara yardım etmeyi seviyorum, el eli yıkar iki elde yüzü yıkar.