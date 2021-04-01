El Ele ne demek? El Ele deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsan arasındaki birliği anlatma imkanı sağlayan el ele deyimi, halk arasında da yaygın kullanılan deyimler içerisinde yer almaktadır.

El Ele Ne Demek?

Bir konuda güçlerini birleştirmek, işbirliği yapmak el ele deyimi ne anlamına gelmektedir. Özellikle bir kişinin ya da belli bir kitlenin yapamadığı işin, daha çok insan ile kısa sürede tamamlanması şeklinde ifade etmek mümkün.

El Ele Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK açısından bakıldığı zaman el ele deyimi bir konuda güçlerini birleştirmek veya işbirliği yapmak şeklinde ifade edilmektedir. İnsanların bir araya geldiği zaman işleri çok daha kaliteli ve kolay, ayrıca hızlı biçimde yapacağını anlatır.

El Ele Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Uyumlu şekilde cümle içerisinde kullanılabilecek olan el ele deyimi, birçok amaç altında değerlendirilebilir.

‘’El ele verdik mi bu işin üstesinden de geliriz.’’