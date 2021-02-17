El Elden Üstündür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

El elden üstündür atasözünün sözlük anlamına bakıldığında ise 'her şeyin daha iyisi bulunmaktadır' neticesine ulaşılabilmektedir.

El Elden Üstündür Atasözünün Anlamı

Tabii ki atasözlerinin anlamları sözlükteki anlamları ile benzer bir nitelik taşıyor olsalar dahi halk arasında bilinen anlamları çok daha kapsamlı ve detaylı olmaktadır. Bu bakımdan "El elden üstündür" atasözünün taşıdığı anlam şu şekilde olmaktadır; "Bir işte ne kadar iyi olursanız yahut kendinize aşırı bir güveniniz söz konusu ise unutmamalısınız ki her zaman sizden çok daha iyi olan birileri vardır."

El Elden Üstündür Atasözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Halk arasında en çok söylenen atasözlerinden biri hiç şüphesiz "El Elden Üstündür" atasözü olmaktadır. Bu atasözünün cümle içinde kullanımına bir örnek şu şekilde verilebilir;

- İşinde çok iyi olabilirsin ancak, hayatta her zaman bir işte senden daha iyi insanlar olabileceğini unutmamalısın çünkü "El Elden Üstündür."