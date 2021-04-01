El Değmemiş ne demek? El Değmemiş deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birçok farklı yerde hem insan hem de eşya ya da bir olay karşısında el değmemiş deyimi yaygın kullanılır. Her amaca uygun şekilde kullanılabildiği için sık değerlendirilir.

El Değmemiş Ne Demek?

El değmemiş deyimi hiç kullanılmamış, dokunulmamış şeklinde ifade edilir. Bir eşyanın ya da bir insanın ve bir olayın temiz olduğunu anlatan bir yapı olarak da dile getirmek mümkün.

El Değmemiş Deyiminin Anlamı (TDK)

Hiç kullanılmamış ya da dokunulmamış bitiminde el değmemiş deyimi Türk Dil Kurumu üzerinden ifade edilmektedir. Bu ifade ile beraber günlük yaşamda sık kullanılan önemli deyimler arasında yer alıyor.

El Değmemiş Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Örnek cümle ile beraber el değmemiş deyimini birçok farklı sebep üzerinden kullanmak mümkün.

‘’Arabaya bak sanki hiç el değmemiş.’’