El Bebek Gül Bebek ne demek? El Bebek Gül Bebek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyim ile yakın anlamlı olan birçok tabir bulunmaktadır. Örneğin: ''Bir Eli Yağda Bir Eli Balda'', ''Bir Dediğini İki Etmemek'' ve ''Ana Kuzusu''

El Bebek Gül Bebek Ne Demek?

El bebek gül bebek deyimi, bir kimsenin anne babası tarafından şımartılması, her hatasına göz yumulması ve ne yaparsa yapsın sırtı sıvazlanması demektir.

El Bebek Gül Bebek Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre el bebek gül bebek, hiçbir çaba sarf etmeden istediği her şeye ulaşmış, bir dediği iki edilmeyen kişi demektir.

El Bebek Gül Bebek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- El bebek gül bebek yetiştirildiği için böyle şımarık biri olup çıktı.

2- Onun gibi el bebek gül bebek büyümüş insanlar zorluğa gelemez.