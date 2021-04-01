El Ayak Çekilmek ne demek? El Ayak Çekilmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Herhangi bir durum sessiz ve ıssız hale geldiğinde genel olarak el ayak çekilmek deyimi kullanılmaktadır. Birçok farklı olay veya durum karşısında cümle içerisinde ya da tek başına değerlendirilebilir.

El Ayak Çekilmek Ne Demek?

Ortalıkta kimse kalmamak, ıssızlaşıp sessizleşmek ifadesi el ayak çekilmek şeklinde kullanılır. Meydana gelen bir durum karşısında insanların geri çekilmesi ve olaydan uzaklaşması olarak değerlendirilebilir.

El Ayak Çekilmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk dil kurumuna göre el ayak çekilmek deyimi ortada kimse kalmamak, ıssızlaşıp sessizleşmek olarak değerlendirilmektedir. İnsanların korktukları ya da kendi çıkarlarına ters düşen bir durum olduğunda kenara çekilmeleri olarak anlatılabilir.

El Ayak Çekilmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Amaca uygun olarak farklı yerlerde el ayak çekilmek deyimini kullanabilirsiniz.

‘’Hava karardıktan sonra el ayak çekilsin o zaman işe başlarız.’’