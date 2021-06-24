Ekys Nedir Ve Kimler Girebilir? Ekys Soru Dağılımı Hakkında Bilgi

EKYS sınavına girmek isteyen bireylerin ise sahip olmaları gereken belli başlı bazı kriterlerin varlığı söz konusudur. Bu sebeple ilgili sınava girmek isteyen insanlar bu konuda yeterli bilgiye erişebilmek için araştırma yapmakta ve bu araştırmalarının önemli bir kısmını internet üzerinde gerçekleştirmektedir. Bu sebeple internet ortamında konu hakkında verilen bilgilerin kıymeti oldukça büyüktür.

EKYS Nedir ve Kimler Girebilir?

EKYS, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı görevini yürütmek isteyenlerin girmeleri gereken bir sınav türüdür. Bu sebeple Milli Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların mutlaka EKYS sınavına girmeleri ve yeterli başarıyı elde etmelerinin gerekliliği söz konusudur. Bu sebeple son derece büyük bir öneme sahip olan sınav olarak karşımıza çıkmaktadır. Durum böyle olunca pek çok insan EKYS sınavı hakkında bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip durumda olması ise son derece önemlidir.

Bu konuyla alakalı olarak bilgi edinmek isteyen insanların en çok bilgi sahibi olmak istediği bir başka önemli konu ise EKYS sınavına kimlerin girebileceği olmaktadır. Bu soruya şu şekilde yanıt verebilmek mümkündür; Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında müdür yardımcısı konumunda olmak isteyen öğretmenlerin EKYS sınavına girmelerinin gerekliliği söz konusudur. Öğretmenler bu sınava girerek ilgili konumda görev yapabilmek için başvuruda bulunmuş oluyor.

Bu noktada EKYS sınavına kimler girebilir sorusunun yanıtı çok büyük bir değer taşıyor. Müdür ya da müdür yardımcılığı görevlerinde ilk defa olarak yer alacak olan bireyler için yazılı sınava Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Yönetmeliğinin 5,6 ve7'inci maddelerinde ifade edilen genel ve özel koşullara sahip olan adayların başvuruda bulunabilme durumu söz konusudur. Adayların taşımasının gerekliliğinin söz konusu olduğu EKYS başvuru koşulları ise şunlar olmaktadır:

- Adaylık dahil olmak üzere en az iki senelik öğretmen olarak görev yürütmüş olmak. Söz konusu sürenin hesaplanmasında ise; 657 sayılı olan Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi çerçevesinde sözleşmeli öğretmenlik, yıllık izin, asker öğretmenlik, aylıksız izin ve hastalık izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sürenin hesabında ise; yazılı sınava gerçekleştirilen baş vuru tarihinin son günü olan söz konusu tarih esas alınır. (11 Şubat 2021) Son başvuru tarihinden itibaren öğretmenlikte 2 senesini doldurmuş olan adaylar sınava girebilme hakkına sahip olacaktır.

EKYS Soru Dağılımı Hakkında Bilgi

EKYS konu dağılımı:

Sınav esnasında adaylara çoktan seçmeli olan 80 sorudan meydana gelen, bir test uygulanması söz konusu olacaktır.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları ise şunlardır:

- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: .

- Eğitim ve öğretimde etik: .

- Genel kültür: %20.

- Eğitim bilimleri: %30.

- Değerler eğitimi: .

- Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Yasa, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Yasa, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması İle Alakalı Yasa, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasını, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Yasasını, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Milli Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde bulunan hükümler): %20. Testte bütün mevzuattan soru bulunmayabilecektir.