EKYS 2020 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? EKYS sonuçları tarihi
EKYS soruları ve cevapları Müdür Yardımcılığı için sınava giren pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Saat 10.15'te başlayan sınav, toplam 150 dakika sürdü. Sınavdan çıkan Müdür Yardımcısı adaylarının ilk olarak araştırdığı konu EKYS 2020 soruları ve cevapları oldu. Peki, EKYS 2020 soruları cevapları ve sonuçları ne zaman yayımlanacak? İşte sınav sonrası bazı bilgiler
EKYS soruları ve cevapları sınava giren pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Müdür Yardımcılığı sınavı için sorular ve cevaplar da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki, EKYS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
EKYS 2020 SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
EKYS soruları ve cevaplarının geçtiğimiz sınav dönemleri göz önünde bulundurulursa hafta içerisinde, salı veya çarşamba günü açıklanması bekleniyor.
EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav sonuçları listesine göre EKYS sonuçları 9 Nisan tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
SINAV HANGİ KOŞULLARDA GEÇERLİ SAYILACAK?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
* Sınava, atandığı salonda girmesi,
* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
* Sınav süresi bittikten soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
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