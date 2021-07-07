Ekspertiz Nedir, Ne İşe Yarar? Ekspertiz Raporu Kaç Güne Çıkar?

Ekspertiz işlemlerine ve bu isme otomobil kullanan bir çok birey ihtiyaç duymuş ve sıklıkla karşılaşmış olabilmektedir. Çünkü araç kullananlar çeşitli durumlardan ya da kazalardan dolayı yaptırdıkları sigortalar kapsamında otomobil arızalarını gidermeye ihtiyaç duymuş olabilir. Burada devreye ekspertiz işlemleri girmektedir.

Ekspertiz Nedir?

Belirli bir konuda teknik bilgisi olan ve o konuda uzman olan kişilere eksper denmektedir. Ekspertiz daha çok genellikle oto alanında yer almaktadır. Oto ekspertiz denilen bu terim ustaların teknik cihaz ve ekipmanlarla dolu otomobilleri en ince ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde inceleyerek görüş bildirmesine denmektedir.

İnceleme sonrasında ortaya çıkan bu görüşler bir rapora dökülmektedir. Bu rapor resmi bir rapor olmakla beraber ekspertiz raporu olarak adlandırılmaktadır.

Özellikle kişiler ikinci el araç almak istiyorlarsa araca sahip olmadan önce ilgili araçla alakalı olarak gerçekleşmiş ekspertiz raporlarına ulaşmak isterler. Çünkü bu raporlar kişilere araçla ilgili detaylı bilgi vermektedir. Aracın geçmiş kazaları, değişen parçaları, mekanik anlamdaki bozulmalar, masraflar bu raporda gözükmektedir.

Raporun içerisinde yer alan bilgilerin eksiksiz olması sorumluluğu ise ekspertiz işlemlerinde uzman eksper bireyiyle ilgilidir.

Ekspertiz teriminin kelime anlamı ise buradan hareketle bilir kişi tarafından yapılan inceleme demektir.

Ekspertiz Ne İşe Yarar?

Ekspertiz işlemlerini yürüten sigorta eksperi kişilerin istek ve taleplerine göre pek çok sorumluğu üstlenmektedir. Evini ipotek yaptırmak isteyenler, kredi çekmek isteyenler, sigortasının teminatını kullanmak isteyenler ve hasar tespitine ihtiyaç duyanlar ekspertiz işlemlerine başvurmaktadır.

Buradan da anlayacağımız gibi ekspertiz kavramı çeşitli dallara ayrılmaktadır. Oto ekspertiz, konut ekspertiz, hasar ekspertiz gibi kullanılan ve kullanılmak istenen her mal varlığıyla ilgili detaylı işlemleri incelenmektedir.

Konut kredisi başvurusunda da ekspertiz işlemleri devreye girmektedir. Almak istediğiniz konutla ilgili paraya ihtiyaç duyabilir bankadan kredi çekmek isteyebilirsiniz. Bu durumda ilgili ev ilgili bankanın eksperleri tarafından incelenir ve bir rapor tutulur. Bu rapor olumlu bilgiler içeriyorsa konut kredisi işleminiz kabul edilir.

Oto eksper alanında ise ekspertiz aracın kaza, hasar, ortaya çıkan maliyet miktarını belirleme gibi işlemlere yaramaktadır.

Ekspertiz aynı zamanda aracın hırsızlık ya da arıza durumunda ilgili araç olup olmadığının kontrolü ve sigorta durumunun kontrollerini yürütmeye yaramaktadır.

Ekspertiz Raporu Kaç Güne Çıkar?

Ekspertiz raporu ön onay incelemesi de gerektirmektedir. Bu süreçten sonra uzman incelemesi doğrultusunda eksper raporu 4 ile 7 iş günü içerisinde ilgili kuruma teslim edilir.

Satın alınacak gayrimenkulün konum, metre kare, yaş, arıza gibi pek çok özelliklerini içeren ve değerini belirleyen rapora ekspertiz raporu denmektedir.

Satın alınacak gayrimenkul bir konut ya da bir otomobil aracı olabilmektedir. Her durumda da ekspertiz raporu ilgilendiği gayrimenkule göre hazırlanmaktadır.

Rapor aynı zamanda ilgili gayrimenkulün piyasa değerini de göstermektedir. Örneğin bu değer biçme işlemini yapan lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanlarına konut eksperi denmektedir.

Ekspertiz raporu bir çok alanda yer almaktadır. Emlak, kredi ve araç sektörü bu alanları oluşturmaktadır. İkinci el araç alım ve satımlarında geçen rapor oto ekspertiz raporu olarak bilinmektedir.

Bu raporlar gözle görülmeyen ya da gözle görülen hasarları, değerleri, değişkenleri, eksiklikleri ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden yapılan işlemler doğrultusunda ekspertiz raporunun çıkması zaman alabilmektedir. Ortalama olarak her alandaki ekspertiz raporları işlemler de gözetilerek genelde 7 iş günü içerisinde çıkabilmektedir.