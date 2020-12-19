Eksper nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Eksper olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Eksper unvanı, sigorta, gayrimenkul, banka ve denizcilik gibi birbirinden farklı sektörlerde işin dinamiklerini çözümleyerek müşterilere danışmanlık yapabilecek seviyeye erişmiş durumda olan kişiler için kullanılır.

Eksper Nedir?

Eksper, belirli bir çalışma alanında uzmanlaşmış durumdaki kişilere denir. Buna örnek olarak; banka, sigorta, denizcilik ve gayrimenkul gibi çeşitliliğe sahip sektörlerde işin dinamiklerini çözümleyerek müşterilere danışmanlık hizmeti verebilecek seviyeye ulaşmış nitelikte olan kişiler için kullanılan bir kalıptır.

Eksper Ne İş Yapar?

Eksper unvanına sahip olan kişiler, sorumlu olduğu iş ile alakalı yeterli düzeydeki bilgi birikimlerini müşterileri ile paylaşır. Örneğin; Eksper, gayrimenkul konusunda belirli bir deneyime sahip ise, konut kredileri ile alakalı olarak belirli bir düzeyde uzmanlaşmış durumda olabilir. Böyle bir niteliğe sahip olan eksper kişi, konut kredisi almayı planlayan kişilere potansiyel yatırım getirisi, konut değer tespiti ve risk analizi gibi çeşitli konularda danışmanlık görevi üstlenir.

Eksper Nasıl Olunur?

Eğer kişi eksper olarak çalışma hayatı içerisinde yer almak istiyorsa, bunun için deneyim sahibi olduğu sektörle alakalı eğitimleri almış olmasının gerekliliği söz konusu olmaktadır. Eksper olmak için gerekli olan şartlara sahip duruma gelen kişiler, Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen sınavlara başvuru yaparak kariyerlerine yön verebilirler.

Girdiği sınavdan başarı elde edilmiş olması durumunda, başvuru yapılmış olan alan ile alakalı eğitim alınır ve 6 aylık bir staj süresinin sonrasında eksper unvanı alınır. Eğer kişi, sigorta eksperliği yapmayı istiyorsa (oto sigortacılığı dışında), 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince üniversite mezunu olunması gerekmekte olup bunu beraberinde düzenlenen eksperlik kurslarına katılım gerçekleştirilmesinin gerekliliği söz konusudur.

Eksper Olma Şartları Nelerdir?

Eksper olmak isteyenlerde aranılan şartlar, sigorta şirketi kapsamında farlılık gösterebildiği gibi sigorta branşlarında yahut diğer meslek eksperleri arasında da değişiklik söz konusu olabilmektedir. Aşağıdaki listelenen şartları yerine getiren her birey bağımsız olarak eksper olma imkanına sahiptir. Bunlar;

- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

- 2 yıllık MYO ya da 4 yıllık ön lisans mezunu olmak,

- Türkiye’de yerleşik olmak,

- Daha önce asla iflas yahut konkordato ilan etmemiş olmak,

- İcra komitesinden araç hasarına, tarımdan doğal afetlere kadar oldukça geniş bir konuyu kapsayan kurstan başarı elde etmiş olmak,

Eksperin Görevleri Nelerdir?

Eksperin görevleri, çalışmalarını yürüttüğü alana göre çok büyük farklılıklar barındırmaktadır. Buna örnek olarak; Eğer kişi bir sigorta eksperi ise, müşterisinin mal ve can riski analizini yaparak uygun nitelikteki poliçeleri müşterisine tanıtır.

Eksper Maaşları Ne Kadar?

Eksper maaşları kişinin uzmanlık alanı doğrultusunda önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak bu konuyla alakalı olarak şu şekilde bir bilgi verilebilir;

- En Düşük Eksper Maaşı;3.460 TL

- En Yüksek Eksper Maaşı; 5.200 TL

- Ortalama Eksper Maaşı; 4.033 TL

Eksper İçin İş İmkanları Nelerdir?

Eksper olarak çalışma hayatı içinde bulunan kişilerin sahip oldukları iş bulma imkanları, uzman oldukları iş alanına göre farklılık göstermektedir. Buna şu şekilde bir kaç örnek verilebilir;

- Sigorta sektöründe uzmanlık sahibi olan eksperler sigorta şirketlerinde iş bulabilirler,

- Otomobil sektöründe uzmanlık sahibi olan eksperler otomobil sektöründe iş bulma olanağına sahip olabilirler,

- Konut sektöründe uzmanlık sahibi olan eksperler, konu sektöründe iş bulma olanağına sahiptirler.

- Bankacılık sektöründe uzmanlık sahibi olan eksperler, bankacılık sektöründe iş bulma olanağına sahip durumdadırlar.