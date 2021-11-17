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Eksik sigorta nedir, nasıl hesaplanır? Aşkın ve eksik sigorta ne demek?

#Eksik Sigorta#Mutabakat#Sigorta
Eksik sigorta nedir, nasıl hesaplanır Aşkın ve eksik sigorta ne demek

Sigorta poliçeleri hazırlanırken, sigorta bedelleri sigortalının beyanı dikkate alınarak belirlenir. Meydana gelen hasar sonrasında yapılan beyan kontrollerinde çıkan, eksik ya da fazla bedel hasardan kesinti yapılır. Eksik hasar mağduriyeti ile karşılaşmamak için de sigorta düzenlenirken sigorta şirketinden mutabakatlı ''Kıymet Takdiri'' raporunun da hazırlanmasının istenmesi gerekir. Eksik sigorta nedir, nasıl hesaplanır sizler için derledik.

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Bir fabrika için iş yeri sigortası hazırlanırken bina değeri için yazılan bedel fabrikanın satış değeri değil o binanın yeniden yapım değeri olarak belirlenmesi gerekir.

 Eksik Sigorta Nedir?

 Fabrika için iş yeri sigortası düzenlenirken bina değeri için belirlenmiş olan bedel fabrikanın satış değeri değil de o binanın yeniden yapım değeri konulması gerekir. Bu bedel belirlenirken değerin ise güncel olması gerekir.

 Binanın yapım değerinden aşağı bir değer yazılması halinde, oluşacak hasar sonucunda düşük yazılan oran kadar eksik alınır. Buna da eksik sigorta ismi verilir. Aynı şekilde değerin fazla yazılması durumunda da fazla yazılan tutar kadar hasarda eksiltme yapılır.

 Eksik Sigorta Nasıl Hesaplanır?

 Poliçede gösterilen sigorta bedelinin sigortalı kıymetinin hasara uğradığı tarihteki gerçek değerinin daha altında kalması durumuna "eksik sigorta" ismi verilir. Eksik sigortanın tespit edilmesi halinde sigortacı, sigorta bedelinin sigorta değerine oranı kadar olan hasarı eksik öder.

 Aşkın ve Eksik Sigorta Ne Demek?

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 Bir sigorta için hasar bedeli belirlenirken değerin güncel olmasına dikkat edilmek gerekir. Örneğin bu değer, binanın yapım değerinden aşağı yazıldıysa, oluşacak hasarda düşük yazılan oran kadar hasar eksik alınır. Buna da eksik sigorta adı verilir. Aynı şekilde tutarın da fazla yazılması halinde de fazla yazılan oran kadar hasarda eksiltme yapılır. Ama ''aşkın sigorta'' ortaya çıkmışsa değerin olması gereken değerinden yüksek belirtilmesi halinde, günümüzde sigorta şirketleri tarafından iyi niyet prensibi ile hasar tutarından düşüşü yapılmaz.

 Makine kırılması için hazırlanan poliçelerde makinelerin değerinin 0 olarak belirlenmesi gerekir. Çünkü makinenin pert olması halinde 0 değeri ya da 0 imalatı yok ise, ikame Bedeli ödenir. Yangın sigortalarında belirtilecek olan makine değerleri ise, ikinci el değeri üzerinden ödeme yapılacağı için ikinci el değeri yazmak zorundadır.

 Eksik Sigorta Mağduriyeti

 Eksik Sigorta mağduriyeti yaşamamak için sigorta poliçesi hazırlanırken ilgili sigorta şirketine mutabakatlı ''Kıymet Takdiri'' raporu hazırlanması, hasar zamanında ortaya çıkacak mağduriyetleri en baştan giderir.

 Endüstriyel poliçelerde ise ya doğru poliçeyi yapmak ya da hiç poliçe yapmamak en doğrusudur. Eksik ya da hatalı bir şekilde düzenlenecek sigorta poliçesi, olası bir hasar anında sigortalıyı daha büyük sıkıntıya düşürebilir. Bu nedenle de endüstriyel poliçeler hazırlanırken tecrübeli acenteler ile doğru bir referans alarak en uygun teminatları sağlayan tecrübeli sigorta şirketlerinin tercih edilmesi gerekir.

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 Sigorta Sözleşmesi

 Sigortalının menfaatini ihlal eden tehlikenin ortaya çıkması durumunda, tazminat vermeyi ya da sigortalının hayatında ortaya çıkan belli durumlar üzerinde ödeme yapmayı taahhüt eder. Sigorta sözleşmesinin en önemli unsuru ise menfaattir. Aslında sigorta güvencesi ile altına alınan mal ya da can değil de bunların üzerinde oluşan menfaatlerdir. Bir malı; rehinli, kiracı, alacaklı malik gibi o mal ile çeşitli hukuki bir ilişkisi olan kişiler sigorta ettirebilir. Bir hasar oluşması durumunda sigorta tazminatı ödenirken tüm bu ilişkiler de göz önüne alınması gerekir.

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Sözleşme sayesinde her iki tarafın da birbirlerine karşılıklı olarak edim yükümlülüğü ortaya çıkar.

Sigorta sözleşmesini (poliçe) diğer tüm sözleşmelerden ayıran özellik ise, sigortacının edim yükümlülüğünün gelecek bir zamanda belirli olmayan durumlarda (sigorta edilen menfaatin herhangi bir tehlikeye maruz kalması durumuna) bağlı olmasıdır.

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#Eksik Sigorta#Mutabakat#Sigorta

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