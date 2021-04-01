Eksik Olma ne demek? Eksik Olma deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kişiler arası iletişimde kendi varlığını ve karşısındakinin yalnız olmadığının hatırlatılması durumunda kullanılan bir deyimdir eksik olma deyimi. Eksik olma aynı zamanda iyi ki varsın anlamında da kullanılmaktadır.

Eksik Olma Ne Demektir?

Eksik olma sözü bir işte veya bir durumda karşıdakinin yardımı için söylenen bir teşekkür etmek anlamına gelmektedir. Eksik olma varlığın bize kuvvet verdi anlamında söylenmiş bir sözdür.

Eksik Olma Deyiminin Anlamı Nedir?

Eksik olma deyimi yardım eden bir kişiye olan minnettarlığı ve şükran hissini belli etmek anlamına gelmektedir. Bir kişinin varlığından duyulan memnuniyet ve sevgiyi temsil etmektedir. Bir kişinin varlığını övmek anlamında da kullanılmaktadır.

Eksik Olma Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Sen ders çalıştırmasaydın bu sınavı geçemezdim eksik olma arkadaşım.

Eksik olma çeyiz hazırlıklarında bize yardım etmişsin.

Çocuğu düşmekten son anda kurtardınız eksik olmayın.

Yemekleri Ayşe sayesinde yetiştirdim eksik olmasın.