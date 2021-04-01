Ekşi Yüz ne demek? Ekşi Yüz deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ekşi yüz deyiminde eski zamanlarda insanların tavrını yüzlerine bakarak okumak ve her durumda kendilerine bir pay çıkarmak olarak günümüze kadar gelmiş bir durumdur. Ekşi yüz göstermek olaylar karşısında hafife alma yahut alaycı bir ifade biçimi olarak bilinmektedir.

Ekşi Yüz Ne Demektir?

Ekşi yüz kelimesinin anlamı surat ifadesinde ekşi bir tat aldığında olduğu gibi bir hal olma durumudur. Bu durum birçok olayda farklı algılanmış ve zamanla deyimleşmiştir.

Ekşi Yüz Deyiminin Anlamı Nedir?

Ekşi yüz deyimi bir olay veya kişiye karşı hafife alma, iğrenme, küçümseme gibi nedenlerle suratını ekşitmek olarak kullanılmaktadır. Ekşi yüz olması olayın ya da durumun onaylanmadığı anlamına gelmektedir.

Ekşi Yüz Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Çantanın fiyatını öğrenince yüzü hemen ekşidi.

Hediyeyi beğenmeyince bu ne deyip ekşi yüzle çekip gitti.

Yalanlarını dinlerken bir yandan kızıyor bir yandan ekşi yüz ifadesiyle bakıyordu.

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