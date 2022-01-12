Eksen eğikliği nedir ve eksen eğikliğinin sonuçları nelerdir?

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Dünya güneş çevresinde dönerken birçok sonucu da beraberinde getirmektedir. Bu sonuçlar ise eksen eğikliğinin ve yıllık hareketlerin sonucunda oluşmaktadır.

Eksen Eğikliği Nedir?

Eksen eğikliği bir gök cisminin dönme ekseni ile yörünge ekseni arasındaki açıya verilen addır. Dünyanın üzerinde aslında var olmayan ama dünyayı anlamamızı kolaylaştıran pek çok çizgi bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni şüphesiz Ekvator'dur.

Ekvator, dünyayı iki yarım küreye ayırmamızı sağlayan bir çizgidir. Dünyayı karşımıza aldığımız zaman tam ortadan bir çizgi çizersek buz çizgi bizim için Ekvator çizgisi olur. Ekvator çizgisi ile ayırdığımız dünyanın üst yarısına Kuzey yarım küre alt tarafındaki kısma ise Güney yarım küre ismi verilmektedir.

Ekvator çizgisi gibi birçok çizgi bulunmaktadır. Örneğin; meridyenler, paraleller, dönenceler gibi pek çizgi bulunmaktadır. Bu çizgilerden biri ise Eksen çizgisidir.

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Eksen çizgisi Kuzey ve Güney kutup uçlarına birer nokta koymak suretiyle ve iki noktayı eğik bir çizgi ile birleştirdiğimiz çizgidir. Dünyanın üzerinde 23 derecelik bir eğim bulunmaktadır. Bu eğiklik 23 derece açı yapacak şekilde sağ tarafa doğru eğiktir.

Dünyamız işte bu Eksenin etrafında eğik bir şeklide dönmektedir. Böylece buna da Eksen eğikliği denir. Kuzey ve Güney yarım küreleri de bu sebeple eğimli bir şekilde Güneş ve kendi etrafında dönmeye devam eder. Eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasında önem arz etmektedir.

Eksen Eğikliği Sonuçları Nelerdir?

Dünyanın ekseni eğiktir. Dünyanın bu eğiklik sebebiyle bir yüzü güneşe dönük bir yüzü dönük değildir. Güneşe Kuzey yarım küre dönük olduğunda Kuzey yarım küre ısınır, Güney yarım küre dönük olduğunda ise Güney yarım küre ısınmaktadır. Yani dünya güneş çevresinde ekseni eğik olarak dönerken güneşe dönük olan yarım küre yaz mevsiminde olmaktadır. Bunun aksine güneşe dönük olmayan yarım küre ise kış mevsimini yaşar. Bu hareket devam ettiği sürece mevsimler değişmektedir.

Eksen eğikliğinin sonuçlarına maddeler halinde bakıldığında bunlar;

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- Güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişir.

- Mevsimler oluşur.

- Yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimler yaşanır.

- Gece-gündüz süreleri değişir.

- Kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanır.

- Güneş ışınlarının dik geldiği noktalar dönenceler arasında yer değiştirir.

Eksen eğikliği tek başına değil dünyanın yıllık hareketiyle ortak bir şekilde sonuçlar vermektedir.