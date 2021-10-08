Eksantrik ne demek, ne anlama geliyor? Eksantrik kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Eksantrik kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Sıra dışı
2- Tuhaf
3- Acayip
4- Norm dışı
5- Farklı
6- İlgi Çekici
7- Değişik
8- Apayrı
Eksantrik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Eksantrik kelimesinin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Merkezleri ayrı ve dışarıda olan çemberlerden oluşan sistem
İkinci Anlamı: Hem sözleri hem de davranışları çoğunluktan farklı olan, normal standartlara uymayan, sıra dışı, marjinal
Eksantrik Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
1- Şevval ve sevgilisi, son yıllarda tanıştığım en eksantrik çiftlerden biri.
2- Bülent, eksantrik fikirleriyle her zaman ilgi odağı olmayı başarmış biriydi.