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Eksantrik ne demek, ne anlama geliyor? Eksantrik kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Eksantrik#TDK
Eksantrik ne demek, ne anlama geliyor Eksantrik kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Dilimize Latinceden geçmiş olan Eksantrik kelimesi, ''ekkentros'' sözcüğünden türetilmiştir. Ekkentros, dairevi anlamına gelirken, eksantrik, iç içe geçmiş çemberler demektir. Merkezi içeride değil dışarıda olan daireler de eksantrik olarak nitelendirilir. Orijinal dilinde ''excentrique'' şeklinde yazılan bu kelime, günümüzde daha çok mecazi anlamda kullanılır. Eksantrik ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

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Eksantrik kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sıra dışı

2- Tuhaf

3- Acayip

4- Norm dışı

5- Farklı

6- İlgi Çekici

7- Değişik

8- Apayrı

 Eksantrik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 TDK'ya göre Eksantrik kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

 İlk Anlamı: Merkezleri ayrı ve dışarıda olan çemberlerden oluşan sistem

 İkinci Anlamı: Hem sözleri hem de davranışları çoğunluktan farklı olan, normal standartlara uymayan, sıra dışı, marjinal

 Eksantrik Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

 1- Şevval ve sevgilisi, son yıllarda tanıştığım en eksantrik çiftlerden biri.

 2- Bülent, eksantrik fikirleriyle her zaman ilgi odağı olmayı başarmış biriydi.

 

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