Eksantrik ne demek, ne anlama geliyor? Eksantrik kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Eksantrik kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Sıra dışı

2- Tuhaf

3- Acayip

4- Norm dışı

5- Farklı

6- İlgi Çekici

7- Değişik

8- Apayrı

Eksantrik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Eksantrik kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Merkezleri ayrı ve dışarıda olan çemberlerden oluşan sistem

İkinci Anlamı: Hem sözleri hem de davranışları çoğunluktan farklı olan, normal standartlara uymayan, sıra dışı, marjinal

Eksantrik Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

1- Şevval ve sevgilisi, son yıllarda tanıştığım en eksantrik çiftlerden biri.

2- Bülent, eksantrik fikirleriyle her zaman ilgi odağı olmayı başarmış biriydi.