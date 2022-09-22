Ekranlar bitecek lensler gelecek

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ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Erdal Taner, Türkiye’de dijital teknolojinin öncü isimlerinden. Çağıltay ve Taner, 1993 yılında Türkiye’nin ilk internet bağlantısını kuran ekibin içinde yer almıştı.

İLK BAĞLANTI ODTÜ’DE

1993 yılında Türkiye’nin internetle ilk bağlantısı ODTÜ’de gerçekleştirildi. O dönemde ODTÜ’nün Bilgi İşlem Dairesi’nde çalışan Kürşat Çağıltay, Erdal Taner ve ekip arkadaşlarının işbirliğiyle başlayan bu yolculuğa, bilgiye herkesin erişebilmesi için çıkılmıştı. Türkiye’nin ilk internet bağlantısının kurulmasında görev alan Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde şu an genç nesli yetiştiriyor ve yeni teknolojiler üzerinde onlarla birlikte çalışıyor. Türkiye’nin ilk web sitesi olan metu.edu.tr’yi yani ODTÜ’nün şu an hâlâ kullanılmakta olan web sitesini oluşturan Erdal Taner ise çalışmalarına ABD’de devam ediyor. Prof. Dr. Çağıltay, 12 Nisan 1993 yılında ilk bağlantının kurulmasının ardından gelinen nokta hakkında şunları söylüyor:

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‘GELİNEN NOKTA ÜZÜCÜ’

“Bundan örneğin 25 yıl sonra da dijitalleşmenin değiştirmeyeceği en önemli unsur bence öğretmen. Çünkü insanın insanla etkileşimi çok önemli. Ama dijitalleşmeyle öğretmene sunduğumuz imkânlar artacak. Bundan 10-15 yıl sonra ekran kavramının da kalmayacağını, dünyayla bağlantımızı dijital lenslerle yapacağımızı düşünüyorum, bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Kısacası ilerleyen süreçte lenslerimizi takıp dünyaya bağlanacağız. Şu anda internet ve sosyal medya kullanımının geldiği nokta beni üzüyor. Çünkü bilgiye erişmenin bir değeri kalmadı. Örneğin arkadaşım herhangi bir konuyu araştırdım dediğinde ‘Ne yaptın Google’dan mı baktın?’ diye soruyorum. Araştırma yetkinliğimiz git gide azalıyor. Ama tabii bu durum yine de internetin sağladığı katkılara gölge düşürmüyor. İnterneti araç olarak görmeye devam ettiğimiz sürece kesinlikle harika bir şey.”