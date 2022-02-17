EKPSS sonuçları açıklandı

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 05 - 14 Ocak’ta yayımlanan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına kura usulü ile engelli kamu personeli yerleştirme işlemlerini noter huzurunda gerçekleştirdiğini açıkladı.
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Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.