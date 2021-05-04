Ekosistem Nedir Ve Neden Önemlidir? Ekosistemi Oluşturan Unsurlar Hakkında Bilgi

Temelde ekosistem tanımı canlı ve cansız olmak üzeri tüm birleşeni ile bir yaşama alanı olmaktadır. Ekosistemler canlılık ve doğanın ayakta kalması için son derece önemli olduğu bilinmektedir.

Ekosistem Nedir ve Neden Önemlidir?

Ekosistem konusu aslında birkaç cümle ile özetlenmesi mümkün olsa da aslın da çok daha büyük bir alanı kapsayabilmektedir. Ekosistem küçük bir su birikintisi olabileceği gibi koskoca kıtalar da ekosistem olabilmektedir. Bir yapının ekosistem adını alması için ilk olarak bünyesini ve dönüşlüğüne bakılması gerekir. Genellikle ekosistemler kendi kendine yetebilen ve her canlının bir yiyecek türü olan yapıdır.

Normal bir ekosistemde eğer bozulmamış ise hiçbir anlı türü gıdasız kaldığı için yok olmamaktadır. Eğer bu ekosistemden bir canlı türünün alımı gerçekleşir ise yıkımlar başlayabilmektedir. Son yıllarda pek çok ekosistem insan eli ile bozulmaktadır. Bu durunda daha çok kilit taşı türü olarak bilinmektedir. Ekosistemin öneminin anlaşılması için bir tarla örneği verilsin.

Bir tarla sahibi tarlasında bulunana böcekleri öldürmek ister ise bunu ilaçlama ile yapması normaldir. Fakat birey bu durumun farkındalığını arttırıl ve daha çok bu hayvanların kökünü kazır ise bu sefer kilit taşı türe zarara veriri. İlk olarak o karınca gibi canlılar ile beslenen karıncayiyenlerin kökü kurumaya başlar. Tabi ki karıncaların ölmesi ile kene ve diğer canlı türleri de meydana gelecektir. Bu canlı türleri bireyin tarlasında ki mahsulleri daha çok yemekle kalmayacak hem de zehirli canlılar oldukları için ölüme daha sebep olabilmektedirler.

Bu nedenle son yıllarda bireyler daha çok doğal gübre kullanılman olan özenleri artmıştır. Böylece ekosistemin bozulması kesinlikle zorlaşmaktadır. Başak bir örnek vermek gerekir ise daha çok bir yaşam ekosistemi olunur. Ve bir kadın bahçe ekosisteminde iki tane tavuk beslesin. Ve bir gün misafirler var diye bu tavukların kesmeye karar versin. Bu durum sonucunda pek çok akrep gibi haşarat turdur artar.

Kadın ve ailesine daha çok zarara varabilmektedir. Bu nedenle pek çok kişi tarafından bu durumun önüne geçilmesi gerekir. Görüldüğü gibi ekosistemlere aslında hiçbir şekilde müdahale edilememesi lazımdır. Eğer oldukça yanlı bir müdahale gerçekleşir ise bu durum pek çok kişinin zarar alması ile sonuçlanacaktır.

Ekosistemi Oluşturan Unsurlar Hakkında Bilgi Nedir?

Ekosistem, birçok unsuru oluşturabilmektedir. Aslında bu ekosistemimin hangi ekosistem olduğuna kara verilmesi gerekir. Eğer bir kara ekosistemi ise ilk olarak ayrıştırıcılar vardır. Devamında bitkiler ve diğer cansız dışkılar vardır. Devamında ise bir tür mantar ve ot yiyen canlılar bulunmaktadır. Bu durum sonrasında en çok karşılaşılan canlı türü ise bu otyiyenleri yiyen canlılar olmaktadır. Sonarınsa bu ot yiyen canlıları yiyen canlıları yiyen canlılar bulunmaktadır.

Bir piramit şekillinde bulunana bu ekosistem aslıdan bir biri için kesinlikle hayatadır. Bir canlı türü ortadan kalkar ise diğer anlı türü artar ve piramittin altı iyice incelir. Tabi ki bu durumda aslında piramitten ziyade daha çok yamuk şekline sahip bozuk bir ekosistemin işareti olmaktadır. İnsanlar ve diğer canlılar için ekosistem oldukça önemlidir.