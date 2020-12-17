Ekonomist nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Ekonomist olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Çeşitli ekonomik sorunlara etkili çözümler getirmek amacı ile ekonomik prensipleri uygulayan ve ilgili araştırmaları yürüten ekonomistler, çeşitli alanlarda yönetimsel planlamaya yardımcı olurlar. Karar verme süreçlerinde değerli tavsiyelerde bulunurlar. Etki ettikleri alanların başında eğitim, sağlık, kalkınma ve çevre gelmektedir.

Ekonomist Nedir?

Ekonomist denilince ekonomi alanında uzman kişiler akla gelmektedir. Meslek adı da bunu çağrıştırır. Ekonomist, kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi düzeyde karşılayacak şekilde kullanımı, sınırsız olan insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların tespiti, mal ve hizmet üretiminde kaynakların en iyi şekilde dağıtımı ve bölüşümü konularında çalışan meslek mensubudur. Ekonomistler, pratik bilgiler edinmek için ekonomik teorileri, kavramları ve analitik tekniklerinden yararlanırlar.

Ekonomist Ne İş Yapar?

Ekonomistin çalışma alanları; faiz oranları, vergilendirme, istihdam düzeyleri, enerji, sağlık, ulaştırma ve uluslararası kalkınma alanlarını içine alacak şekilde ekonomik ve sosyal politikanın her yönünü kapsayabilmektedir. Ekonomistin yaptığı işler genel olarak şu başlıklar altında toplanır:

- Piyasa eğilimlerini yorumlamak ve tahminlerde bulunmak,

- Araştırma sonuçlarını içeren rapor, grafik ve tablolar hazırlamak,

- Tasarruf politikalarını uygulamak,

- Ekonomik problemlere çözüm önerileri sunmak,

- Geçmiş ve güncel ekonomik sorunları ve eğilimleri değerlendirmek,

- Matematiksel modelleri kullanmak,

- İstatiksel terimler ile veri analizleri yapmak,

- Üniversite öğrencilerine iktisat teorilerini, ilkelerini ve yöntemlerini öğretmek,

- Yenilenebilir kaynakların tahmini üretimi, tüketimi ile yenilenemeyen kaynakların arz, tüketimi hakkında analizler yapmak,

- Akademik dergiler ve medya kaynaklarında yayınlanmak amacı ile makaleler yazmak,

- Ekonomik açıdan eğitim, sağlık, kalkınma ve çevre gibi çeşitli alanlardaki konuları analiz etmek,

- İşletme, hükümet ve bireyleri ekonomik konularda bilgilendirmek,

- İşletmelere, özel sektöre, kamuya ve diğer işverenlere ekonomik ilişkiler hususunda danışmanlık hizmeti vermek.

Ekonomist Nasıl Olunur?

Günümüzde özellikle ekonomi haber kanallarında, yazılı basında ve sosyal medyada yakından takip ettiğimiz değerli ekonomistler gençlerin hayranlık duyduğu kişiler. Ekonomist olup ülke ve dünya ekonomik politikalarına yön vermek ve bu alanlarda yararlı çalışmalar yapmak isteyenler nasıl ekonomist olacaklarını araştırıyorlar. Ekonomist olmak için üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme Bölümü veya ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

Ekonomist Olma Şartları Nelerdir?

Ekonomist olmak isteyenler gerekli lisans eğitimini aldıktan sonra hedefleri doğrultusunda yüksek lisans ve Master yaparak mesleki gelişimlerini daha üst bir düzeye de taşıyabilirler. Eğitim alt yapısı dışında ekonomist olmak isteyenlerin taşımaları gereken çeşitli özellikler bulunuyor, bunlar şöyle sıralanabilir:

- Üst düzey genel akademik yetenek

- Sayısal düşünme yeteneğine haiz olmak

- Sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı olmak

- Araştırma ve incelemeye merak duymak

- İletişim ve iş birliğine açık olmak, yazılı ve sözlü iletişimde kabiliyetli olmak

- Kendine güven duymak

- Ticari farkındalık sahibi olmak

- Analiz etme ve doğru kararlar verme kabiliyeti bulunmak

- Organizasyon ve zaman yönetimi becerisi sergileyebilmek

- Stres yönetiminde başarılı olmak

- Verimli çalışma ilişkileri kurabilmek

- Ekip çalışmasına uyumlu olmak

Ekonomistin Görevleri Nelerdir?

Ekonomistlerin görevleri çalıştıkları kurumlara göre değişmekle birlikte genel olarak hammadde ve insan gücü kaynaklarının en karlı bir şekilde ürüne dönüştürülmesi, üretilen mal ve ürünlerin tüketicilere ulaştırılması konusunda planlama yaparlar. Mal ya da hizmetin maliyetini ve satıştan alınacak olan karı hesaplayarak fiyatını belirlerler.

İş piyasasındaki değişimler paralelinde toplumun çeşitli alanlarındaki iş gücü ihtiyacını tespit eder. Paranın değer kaybetmesi, enflasyon gibi ekonomik olayların ithalat ve ihracata olan etkilerini inceler. Enflasyon, kar oranları, istihdam ve enerji maliyeti hususlarında araştırmalar yapar. Piyasa araştırmaları içi veri toplama yöntemlerini geliştirir.

Ekonomist Maaşları Ne Kadar?

Ekonomistlerin aldıkları maaşlar, çalıştıkları kuruma ve bu kurum nezdinde üstlendikleri görevlere bağlı olarak değişebilmektedir. Yabancı dil sahibi olan ekonomistlerin aldıkları maaşlarda sundukları hizmetlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Ekonomistlerin çoğunlukla kişisel özelliklerinden ve eğitimlerinden kaynaklı artılar dikkate alınmazsa ortalama maaşları aylık olarak 4.600-TL- 5.000-TL arasında bulunmaktadır.

Ekonomist İçin İş İmkanları Nelerdir?

Ekonomistler, birçok sektörde iş imkanına haiz olup bunları sınırlandırmak doğru değildir. Bununla birlikte medya, basın, internet, kamu ve özel şirketlerde sıklıkla üst düzey görevlerde çalışmaktadırlar. Üniversitede öğretim görevlisi olarak da görev yapmayı tercih edebilirler. Bankacılık, muhasebe, sigortacılık gibi ekonomi tabanlı sektörlerde de yöneticilik yapmaktadırlar.