Ekonomi Ve Finans Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ekonomi ve Finans Bölümü, Finansal sorunlara çözüm üretecek ekonomik akıl yürütme, kurumsal bilgi birikime ve niceliksel becerilere sahip elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Ekonomi ve Finans Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Ekonomi ve Finans Bölümü, hükümetler, şirketler ve finans piyasalarında istihdam edilecek yetenekli ve donanımlı elemanlar yetiştirmeyi hedefler. Ekonominin odağı bir ülke, pazar ya da bölgenin performansı olsa da finansın odağı ise sektöre özeldir. Finans, aynı zamanda yatırımcıların ve şirketlerin getiriyi ve riski nasıl değerlendirdiklerine bağlıdır.

Ekonomi ve Finans Bölümü Nedir?

Ekonomi ve Finans Bölümü, iki sektörü bir araya getiren ve geniş bir iş alanı olan bir lisans bölümüdür. Bu bölümde ekonomi alanında analiz, pazarlama ve denetleme yapabilen kurum, kuruluş ve şirketlerin finansal verimliliğini arttırmak amacı ile plan, çalışma ve denetleme işleri ile ilgilenecek işinde uzman elemanlar yetiştirilir.

Ekonomi ve Finans Bölümü Amacı Nedir?

Ekonomi ve Finans Bölümü, kurum, kuruluş ve şirketlerin ekonomik ve finansal verimliliğini arttırmayı amaçlar. Bu bölümde ekonomi ve finans alanında çalışacak donanımlı ve işinde uzman elemanlar yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ekonomi ve Finans Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Ekonomi ve Finans Bölümü mezunları, devletlerin ekonomik politikalarından şirketlerin be sektörlerin bu politikalara karşı tutumunu inceler. Bu bölümden mezun olanların asıl yapması gereken şey sahip olunan analitik araçlar ile kuramsal değerleri geliştirirken var olanı da korumaktır. Bu bölümden mezun olan kişiler, kamuda ve özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir.

Ekonomi ve Finans Bölümü Kaç Yıllıktır?

Ekonomi ve finans Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümün bulunduğu bazı Üniversiteler, öğrencilerine bir sene İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor. Bu da eğitim süresinin 5 yıla çıkmasına neden oluyor.

Ekonomi ve Finans Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Ekonomi ve finans Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlarda başarılı olmanız ve sınırlı sayıdaki kontenjana girmeye hak kazanmanız gerekir. Bu bölümde matematik, ekonomi ve istatistik gibi dersler yoğun gösterildiği için bu bölümde okuyacak öğrencilerin sayısal becerisi yüksek olması gerekir.

Ekonomi ve Finans Bölümü İngilizce midir?

Ekonomi ve Finans Bölümü, Türkçe okutulan bir bölüm olmasına rağmen bazı üniversitelerde öğrencilere 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı okutuluyor. Bu sayede öğrencilerin İngilizce mesleki terimlerin karşılığını öğrenmesi amaçlanıyor.

Ekonomi ve Finans Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Ekonomi ve Finans Bölümü, eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde hem sayısal hem de sözel dersler okutuluyor. Bu nedenle bu Bölümü okuyacak kişilerin sayısal becerisi ve sözel hakimiyeti olması gerekiyor.

Ekonomi ve Finans Bölümü Dersleri Nelerdir?

Yatırım Teorisi ve Portföy Yönetimi

Sürdürülebilir Kalkınma ve Büyüme

Tarım Ekonomisi

Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi

Finansal Analiz

Akademik Başarı ve Sosyal Yaşam Becerileri

Uluslararası İktisat

Mikro Ekonomi

Makro Ekonomi

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Genel Muhasebe

İktisat

Siyaset Bilimi

Ekonomi ve Finans Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Ekonomi ve Finans Bölümü mezunları, hem özel sektörde hem de kamuda geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu Bölümü bitiren kişiler, kamuda görev yapmak istiyorsa KPSS’ye girerek yeterli puan alması gerekir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Ekonomi ve Finans Bölümü mezunu olan kişiler devlet ve özel sermaye kuruluşları, ekonomi ve finansın olduğu pek çok alan ve bankalarda görev yapabilir.

Ekonomi ve Finans Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Ekonomi ve Finans Bölümü mezunları, kamu ve özel yeteneklerine uygun pek çok alanda çalışma imkanı buluyor.

Ekonomi ve Finans Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu)

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL)

AVRASYA ÜNİ. (TRABZON)

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ.

BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL)