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Ekonomi Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıktı? Ekonomi Neyi İnceler?

#Ekonomi Nedir
Ekonomi Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıktı Ekonomi Neyi İnceler

Ekonomi dünya genelinde en önemli kavramlardan bir tanesidir. Özellikle ülkelerin ekonomileri pek çok şey hakkında bilgi verir. Ekonomi biliminin ne olduğu ekonominin neleri incelediği de merak konusu haline gelmiştir. Tarihte ilk kez ekonominin ne zaman ortaya çıktığı hakkında bir takım somut veriler yer almaktadır. Son günlerde ekonomi kavramı ile ilgili bilgi yoklamaları da artmıştır. Peki, ekonomi nedir? Ekonomi ne zaman ortaya çıkmıştır? Ekonomi neyi incelemektedir tüm detayları ile derledik.

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Ekonomi ihracat ve ithalat başta olmak üzere pek çok konu hakkında bilgi veren bir insan faaliyeti olarak da bilinmektedir. Ülkeler arasındaki refah düzeyi ekonomi ile ölçülmektedir. Ekonomi insan faaliyetleri arasında ki en önemli kavramlardan bir tanesidir. Ekonomi iktisat bilimi ile ölçülür ve iktisat ile yakından ilişkisi de bulunmaktadır.

Ekonomi Nedir?

Ekonomi sözcüğünün kökeni Yunancadan gelmektedir. Yunancada Ev ve Kural kelimelerinden türetilerek ekonomi kavramı rotaya çıkmıştır. Yunancada kısaca ev yönetimi olarak da bilinmektedir. Ekonomi, üretim ve dağıtım anlamında, ithalat ve ihracat hakkında detaylı bilgiler veren insan faaliyetidir. İnsanın dünyadaki tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya çıkmış olan bir insan faaliyeti olarak da adlandırabiliriz.

Ekonomi belirli bir bölgede oluşabildiği gibi dünya genelinde de oluşabilir. Örneğin her ülkenin kendine ait bir ekonomik sistemi ve ekonomik durumu bulunmaktadır. Ekonomik durum ülkeler arasında farklılık gösterdiği gibi ülke ilişkileri hakkında da çok önemli veriler içermektedir. Ekonomi ülkeler arasındaki ticaretin, üretimin ve kazancın bütünü olarak da bilinir. Teknolojinin gelişimi ile birlikte ekonomi kavramında da bir takım değişiklikler görülmüştür. Örneğin teknolojinin gelişimi, sanayi faaliyetlerinin de artması ile birlikte ekonomik faaliyetler tarihe göre daha da artmıştır. Ekonomi tarih boyunca insanlar arasında en önemli kavramlardan birisi haline gelmiştir. Ekonomide toplam 3 tane sektör yer almaktadır. Bu sektörler şu şekildedir;
- Birincil sektör
- İkincil sektör
- Üçüncül sektör

Ne Zaman Ortaya Çıktı?

Ekonomi kavramı sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte ülkeler arasında ki sanayi faaliyetleri arttığı zamanlarda politik iktisat olarak doğduğu bilinmektedir. Ekonominin tarihte tam olarak çıkış tarihi ise 18. yüzyılın başları olarak bilinmektedir. Sanayi devrimi ile birlikte ekonomi kavramı dünya geneline yayılmış ve en önemli kavramlardan bir tanesi haline gelmiştir.

Ekonomi Neyi İnceler?

Ekonomi pek çok şeyi incelemektedir. Özellikle ekonomi bir ülkede üretimi, dağıtımı, ülkede yer alan halkın tükettiği miktarı tüketim verilerini, değişim ve bölüşümü, ülkeler arasındaki ithalat ve ihracat faaliyetlerini incelemektedir. Ekonomi yalnızca belirli bir şeyi değil pek çok şeyi inceler ve ülkelerin refah düzeyi ile de alakalıdır. Bir ülkede ki refah düzeyini inceleyen bilim dalı da yine ekonomidir. Mevcut kaynaklarının sınırlılık durumunu, insan ihtiyaçlarının sınırsız olmasını inceleyen bilim dalıdır.

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