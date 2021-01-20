Ekolayzer nedir ve ne işe yarar? Ekolayzer ayarları hakkında bilgi

Özellikle seslerde değişiklik yaratan ve özel efekt imkanı sağlayan ekolayzer, birçok değişik müziğin kulağa güzel şekilde gelmesine olanak vermektedir. Bu doğrultuda farklı alanlarda kullanılan ekolayzer hakkında bilgileri alalım ve ayarlarını öğrenelim.

Ekolayzer Nedir?

Belirli frekansların yüksekliğini ayarlayan yazılım ve donanım filtrelerine ekolayzer denmektedir. Özellikle kelime anlamı açısından bakıldığı zaman dengeleme ve eşitleme şeklinde ifade edildiğini söylemek mümkün. Bu yönden bakıldığı zaman da zaten ekolayzerın asıl ve ne şekilde kullanıldı daha iyi anlaşılır. Özellikle frekans açısından insan kulağına gelen en yüksek sesleri etkin bir dengeleme şeklinde ele alır ve kullanılır.

Ekolayzer Ne İşe Yarar?

Ekolayzer ev sinema sistemleri ile beraber televizyonlarda ya da birçok amfi tiyatronun yanı sıra farklı müzik alanlarında sesi dengeleme ya da eşitlemeye yarar. Özellikle seslerin cızırtılı çıkmaması ve kulağı rahatsız etmemesi için, etkin bir şekilde dengeleme oluşturur.

Diğer yandan belli bir frekans değer aralığı içerisinde bulunan sesin, gücünün artırılması ya da azaltılması konusunda önemli bir göreve sahiptir. Ayrıca karışmış olan ses sinyalleri üzerinden frekansların doğru noktaya gelmesine fırsat vermektedir. Bu da birçok farklı müzik aletinin elektronik cihazlara bağlandığı zaman, düzgün bir şekilde ses çıkarmasına imkan tanımaktadır.

Ekolayzer Ayarları Hakkında Bilgi

İnsan frekans açısından 20 kHz üzerini herhangi bir şekilde duymaz. Özellikle ilk doğum ile beraber bu sesin üzeri duyulabilir ancak yaş geçtikçe artık duyma yetisini önemli oranda düşer. Fakat yine de bu sesin üzerine hissetme şansı bulunmakta. Bunu etkin bir sistem altında ekolayzer kullanılarak gerçekleştirmek mümkün. Bu konuda herhangi bir müzik programı üzerinde soldan sağa gidilir 20 hz ile başlanılır.

En sağda ise 20000 hz, yani 20 kHz bulunmaktadır. Böylece bas sistemler, low mid, üst midler ya da tizler gibi birçok farklı unsur üzerinden ele almak mümkün. Bu ayarlamalar ile beraber Ekolayzer kulağa duyulmayacak seslerin daha etkili bir şekilde gelmesine fırsat vermektedir. Yani ses frekansını alçaltarak ya da yükselterek ayarlama yapar ve buna göre birçok değişik ses duyma imkanı elde edilir. Bu yüzden farklı alanlarda kullanım için ekolayzır müzik sistemleri adına büyük bir öneme sahiptir.