Ekmeğine Yağ Sürmek ne demek? Ekmeğine Yağ Sürmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ekmeğine yağ sürmek deyiminin söyleniş hikayesinde çoban hayatının etkisi görülmektedir. Genellikle kırsal yaşamda var olan çobanların sürümlerini otlatmak için bulundukları yerlerden uzaklara giderken yemek için yanlarına aldıkları azık olarak ekmek ve yağ bulunması konu olarak betimlenmektedir. Çobanlar arasında olan bir anlaşmazlık sonrasında ekmeğine yağ sürmek deyimi söylenmektedir.

Ekmeğine Yağ Sürmek Ne Demektir?

Ekmeğine yağ sürmek farkında olmadan başka birinin işini kolaylaştırmak demektir. Ekmeğine yağ sürmek mecaz anlamda kullanılan bir ifade olmaktadır.

Ekmeğine Yağ Sürmek Deyiminin Anlamı Nedir?

Ekmeğine yağ sürmek deyimi kişinin isteyerek veya istemeden başkasının işini kolaylaştırması anlamına gelmektedir. Ekmeğine yağ sürmek var olan bir fırsatı değerlendirmeyi kolaylaştırmak ve bunu istemeden yapmak anlamında kullanılmaktadır.

Ekmeğine Yağ Sürmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Toplantıya alkollü gelmesi ekmeğine yağ sürdü onu oradan kolaylıkla attılar.

Banka faizlerinin düşmesi ekmeğine yağ sürdü o istediği evi aldı.

Ayşe’nin daveti ekmeğine yağ sürdü oradan kaçma fırsatı buldu.

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