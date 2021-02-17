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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 17.02.2021 - 05:01 | Son Güncelleme:

Ekmeğin Büyüğü Hamurun Çoğundan Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Ekmeğin Büyüğü Hamurun Çoğundan Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Ekmeğin Büyüğü Hamurun Çoğundan Olur atasözü, Anadolu'da sıklıkla kullanılır. Ekmek sözcüğü başarı anlamına gelirken hamur da sarf edilen çaba manasında kullanılmıştır. Ekmeği Büyüğü Hamurun Çoğundan Olur atasözünün anlamı nedir? Merak edenler için araştırdık ve örnek cümlelerle derledik.

Bu atasözünde hamur, sadece çabayı değil, maddi birikimleri ve parayı simgeler. Sözün anlamı kullanıldığı yere göre farklılık gösterir.

 Ekmeğin Büyüğü Hamurun Çoğundan Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Ekmeğin Büyüğü Hamurun Çoğundan Olur sözü, kişinin elde edeceği sonuçların çabası kadar olacağı anlamına gelir. Kimse çabaladığından daha fazla ya da daha az başarı elde etmez. Önemli mevkilere gelmek, idealleri gerçekleştirmek ve yüksek verim elde etmek için, disiplinli bir şekilde çalışmalıyız.

 Ekmeğin Büyüğü Hamurun Çoğundan Olur sözü, maddi imkanların kısıtlı olması durumunda beklenen sonuçların elde edilemeyeceğini belirtmek için de kullanılır.

 Ekmeğin Büyüğü Hamurun Çoğundan Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 1- Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olduğu için açtığı şirket kısa sürede kapandı.

 2- Babam ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur diyerek beni tebrik etti.

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