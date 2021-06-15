Ekimoz nedir, Türleri nelerdir? Ekimoz nasıl oluşur? Hematomdan farkı nedir?

Adli tıpta önemli ekimozun çok önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda çeşitli dermatolojik hastalıkta ve pek çok hastalık belirtisinde ciltte sıkça görülür.

Ekimoz Nedir?

Ekimoz, vücutta deri altında yer alan kan damarlarının kopması sonucunda bir kan birikmesi oluşması sonucunda meydana gelen bir deformedir. Derinin üst tarafında ise, herhangi bir yara ya da lezyon bulunmaz. Ekimoz, herhangi bir travma sonucunda ortaya çıkan deri dışındaki kılcal damarlara hasar verilmesi sonucunda deri altına kan sızması şeklinde tanımlanır. Bu gibi durumlarda ise, kan vücutta metabolize edilir.

Ekimoz Türleri Nelerdir?

Travmaya yol açan aletin şekline bağlı olarak bir ekimoz oluştuğu zaman buna şekilli ekimoz, herhangi bir alet ile ortaya çıkmazsa da şekilsiz ekimoz ismini alır. Bu durum travma oluşumun şekline göre ortaya çıkar.

Ekimoz Nasıl Oluşur?

Ekimoz, yaygın çürük olarak tanımlanabilir. Çürüklerin pek çoğu genellikle bir yaralanma sonucunda cilt yüzeyine yakın bir bölgede kan damarlarında hasar ortaya çıkması ile oluşur. Yaralanmanın şiddeti ve çarpmanın gücü kan damarlarının hasar görerek kan sızdırmasına neden olur. Travma uygulandığında ekimozlar, daha çok yumuşak dokunun daha az bulunduğu ve derinin en gergin olduğu yerde değil de bu bölgenin yakınında bulunan daha yumuşak bölgelerde meydana gelir.

Bunlara ise, göçmen ekimoz ismi verilir. Buna verilebilecek en iyi örnek ise, gözaltında ortaya çıkan ekimozun aslında alın bölgesinde alınmış olan bir kafa travması sonucunda oluşmasıdır. Travmanın olduğu bölgeye ortaya çıkan ekimozlar ise, sabit ekimoz olarak isimlendirilir. Ekimoz, travmanın belirlenmesi açısından en önemli bulgudur. Ekimozun boyu, yeri, rengi ve diğer tüm özellikleri adli bir vaka çalışmasında tanımlanır. Bu operasyonları yaparken genç ve orta yaşlı kişilere göre ekimoz yaşlılarda ve çocuklarda çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıktığı unutulmamalıdır.

Hematomdan Farkı Nedir?

Ekimoz, kan toplandığı zaman ve kan damarının dışında pıhtılaştığı zaman ortaya çıkan şişmiş yamalar olan hematomlardan çok daha yüzeysel olarak bir şekilde görülürler. Hematom, organların içine ya da damarların dışına sızan kan nedeni ile ortaya çıkar. Ekimoz ise, yamaları düzken hematomlar yükselmiş bir şekilde görülebilir.