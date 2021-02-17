Eken Biçer Konan Göçer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türkçe atasözleri ile dikkatleri üzerine çeken bir dildir. Her durumu en güzel şekilde anlatan atasözleri ile Türkçede anlatım zenginleşir, Türkçe dili çok daha verili bir hale gelir. Atasözleri söyleyeni anonim olan, bilgi ve öğüt verir nitelikteki söz öbekleridir. Eken biçer konan göçer de Türkçede yaygın bir şekilde kullanılan atasözlerindendir. Peki, eken biçer konan göçer atasözünün anlamı nedir? Eken biçer konan göçer cümle içinde nasıl kullanılır? Eken biçer konan göçer atasözü mecaz anlamlı bir atasözü müdür? İşte eken biçer konan göçer atasözü ile ilgili bütün merak edilen detaylar.
Eken biçer konan göçer hem gerçek hem de mecaz anlamı olan atasözlerimizdendir. Bu anlamlarıyla hem kelimelerin gerçek anlamlarını koruduğu hem de gerçek anlamlarını kaybettiği bir anlamı bulunmaktadır.
Eken Biçer Konan Göçer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Dünyada her şey olacağı yere varır. Ekin ekiyorsan ektiğini bir gün biçersin. Bir yerde konaklıyorsan elbet bir gün göçer gidersin.
Eken Biçer Konan Göçer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Hiç telaşlanmana gerek yok. Sen de yolunu bulacaksın elbet çünkü eken biçer konan göçer.