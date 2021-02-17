Eken Biçer Konan Göçer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eken biçer konan göçer hem gerçek hem de mecaz anlamı olan atasözlerimizdendir. Bu anlamlarıyla hem kelimelerin gerçek anlamlarını koruduğu hem de gerçek anlamlarını kaybettiği bir anlamı bulunmaktadır.

Eken Biçer Konan Göçer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Dünyada her şey olacağı yere varır. Ekin ekiyorsan ektiğini bir gün biçersin. Bir yerde konaklıyorsan elbet bir gün göçer gidersin.

Eken Biçer Konan Göçer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Hiç telaşlanmana gerek yok. Sen de yolunu bulacaksın elbet çünkü eken biçer konan göçer.