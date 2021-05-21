Ekartman nedir? Gözlük ölçüsü ekartman nerede yazar ve kaç olmalıdır

Ekartman kelimesi gözlük kullanan kişilerin mutlaka duyduğu kelimeler arasında yer almaktadır. Ekartman aynı zamanda da gözlük ölçüsü olarak da bilinmektedir. Her kişinin ekartman ölçüleri farklılık göstermektedir. Ayarlanan gözlük boyutu ise ekartman ölçüleri esas alınarak oluşturulmaktadır. Böylece en doğru ölçüler ile kişinin kendisi için en uygun gözlük modelini seçmesi mümkün olmaktadır.

Ekartman Nedir?

Ekartman, gözlük cam aralığı olarak bilinen köprünün ana mesafesi olarak bilinmekte olan bir ölçüdür. Aslında en basit ifade şekli ile gözlüğün boyutunu ifade etmektedir. Gözlük kullanacak olan kişinin yüz ölçülerine ve yüz şekillerine göre ekartman ölçüleri farklılık göstermektedir. Bu yüzden kişinin gözlük seçerken ekartman ölçülerinin doğru alınması oldukça önemlidir. Üstelik ev de kullanılan bazı yöntemler ile de ekartman ölçülerinin belirlenmesi mümkündür.

Gözlük seçiminde yüze iyi oturan bir gözlük seçilmesi oldukça önemlidir. Böylelikle hem rahat bir kullanım sağlanırken hem de güzel bir görüntü sağlanmış olur. Kendiniz için en doğru ekartman ölçülerinin alınmasını sağlamak için bir optisyenden destek almayı düşünebilirsiniz.

Gözlük Ölçüsü Ekartman Nerede Yazar ve Kaç Olmalıdır?

Doğru gözlük seçimi için ekartman ölçüsünün bilinmesi oldukça önemlidir. Gözlük ölçüleri genel olarak gözlüklerin iç kısımlarına yerleştirilmiş olan bilgilerdir. Dikkatli bir şekilde incelendiği takdirde gözlüklerin iç kısmına basılı olarak 3 sayı görülür. Gözlüğün içinde bulunan sayılardan birincisi çerçevenin eni olarak ifade edilmektedir. İkincisi ise köprü boyutu olarak ifade edilmekte olan bir ölçüdür. Son olarak gözlükte yazan üçüncü sayı ise gözlük sap uzunluğu olarak ifade edilmektedir.

Ekartman bilgileri gözlüğün içerisine yazılırken genel olarak sayıları birbirinden ayırmak için kısa çizgi yerine küçük kareler kullanılmaktadır. Üstelik çerçeve modellerine göre de ölçülerin farklılık göstereceğinin bilinmesi gerekmektedir. En doğru ekartman ölçüsü için bir gözlükçüden destek alabilirsiniz.