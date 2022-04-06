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Ekarte etmek ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre ekarte kelimesi sözlük anlamı

#Ekarte Etmek Ne Demek#Ne Anlama Gelir#TDK
Ekarte etmek ne demek, ne anlama gelir TDKya göre ekarte kelimesi sözlük anlamı

Günümüzde kullanılan ekarte etmek kelimesinin anlamları oldukça merak ediliyor. Anlam konusunda araştırma yapan bireyler ekarte etmek kelimesinin doğru anlamlarına ulaşmak istiyor. Sözlüklere bakarak araştırma yapanlar, ekarte etmek kelimesinin sahip olduğu tüm anlamları bilmek istiyor. Ekarte etmek ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Ekarte kelimesi sözlük anlamı konusunda tüm detayları derledik.

 

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Ekarte etmek günümüzde çok duyulan bir kelimedir. TDK'ya göre anlamı bulunan ve anlamı bilinmesi gereken önemli kelimeler arasında yer alıyor. Ekarte etmek TDK'ya göre, saf dışı bırakmak anlamına sahiptir.

Ekarte Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Televizyonlarda ve sosyal medyada kullanılan her bir kelimenin bir anlamı bulunuyor. Bireyler sosyal medyada herhangi bir kelime gördüğünde anlamını merak edebiliyor. İnternet sitelerinden yardım alan kişiler, ekarte etmek kelimesinin doğru anlamını bilmek istiyor. Herkesin merak ettiği ekarte etmek kelimesinin çok kısa bir anlamı bulunuyor. Anlam yönünden ekarte etmek sözcüğü günümüzde oldukça merak ediliyor. Ekarte etmek, saf dışı bırakmak anlamında kullanılan bir kelimedir.

TDK'ya Göre Ekarte Kelimesi Sözlük Anlamı

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TDK'ya göre ekarte etmek sözcüğünün bir anlamı vardır. TDK diğer kelimeler gibi ekarte etmek sözcüğünün de anlamını paylaşıyor. TDK üzerinden araştırma yapan kişiler ekarte etmek kelimesinin anlamlarına kolayca ulaşabiliyor. TDK'ya göre ekarte etmek, rakibi saf dışı bırakmak anlamında kullanılıyor. Konu dışında tutmak anlamında da kullanılan bir kelimedir.

 

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