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Ekarte etmek ne demek, ne anlama gelir? Ekarte etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Ekarte Etmek#Ekarte Etmek Ne Demek
Ekarte etmek ne demek, ne anlama gelir Ekarte etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Sözlüklerde bulunan tüm kelimeler Türkçe dilinde bireyler tarafından kullanılıyor. Tercih edilen kelime türleri arasında, ekarte etmek kelimesi de bulunuyor. Anlamı merak edilen ekarte etmek kelimesinin ne anlama geldiği ve nasıl yazılacağı konuları tüm detaylarıyla bireyler tarafından araştırılan bir bilgidir. Ekarte Etmek ne demek, ne anlama gelir? Ekarte Etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı için ekarte kelimesi hakkında tüm detayları derledik.

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Çok sık kullanılan ekarte etmek sözünün sahip olduğu birçok anlam vardır. Ekarte etmek kelimesi öncelikle ayrı yazılması gerekiyor. TDK'ya göre ekarte etmek, rakibini saf dışı bırakmak anlamındadır.

 Ekarte Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Günümüzde her bireyin tercih ederek kullandığı kelimeler arasında ekarte etmek kelimesi de bulunuyor. Ekarte kelimesi Fransızca kökenli olan ve Türkçe diline geçiş yapmış bir kelime türüdür. Fransızca kökenli olması, bireylerin araştırmasına neden oluyor. Rakibini saf dışı bırakmak veya rakibiyle arasındaki mesafeyi açmak, ekarte etmek olarak adlandırılıyor.

 Ekarte Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Sözcük türlerinden biri olan ekarte etmek hakkında merak edilen birkaç bilgi bulunuyor. Özellikle ekarte etmek sözcüğü için yazım kuralları çok önemlidir. Bireyler yazım yanlışı yapmamak adına, ekarte sözcüğünü ayrı yazmalıdır.

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 TDK Sözlük Anlamı

 Ekarte etmek, rakibini geçmek veya bulunan mesafeyi arttırmak anlamında kullanılıyor. Yarışlarda daha çok duyulabilen kelimeler arasında yer alıyor.

 

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