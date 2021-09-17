Ek yerleştirme tercihleri 20 Eylül'de başlıyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, tercihlerin başladığını şöyle duyurdu:
“Değerli YKS adaylarımız,
2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır.
Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.”
Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 17, 2021
2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır.
Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2021YKS