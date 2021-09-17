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Ek yerleştirme tercihleri 20 Eylül'de başlıyor

#YKS#2021-2022 Öğretim Yılı#Ek Yerleştirme Tercihleri
Ek yerleştirme tercihleri 20 Eylülde başlıyor

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri, 20-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, tercihlerin başladığını şöyle duyurdu:

“Değerli YKS adaylarımız,

2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır.

Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.”

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

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#YKS#2021-2022 Öğretim Yılı#Ek Yerleştirme Tercihleri