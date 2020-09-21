Ek yerleştirme süreci devam ediyor

Ek yerleştirme tercih süreci devam ediyor. İlk yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen ve ikinci kez şansını denemek isteyen adaylar, tercih başvurularını 23 Eylül'e kadar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. Ek yerleştirmede tercihleri ilk yerleştirme tercihlerinden biraz farklı. Kimler tercih yapabilir? Tercih yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Nerelerde ne kadar boş kontenjan var? İşte bu soruların cevapları:

BİR YERE YERLEŞENLER TERCİH YAPAMAYACAK

Ek yerleştirme tercihi için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

145 BİN BOŞ KONTENJAN

Üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayanlarla birlikte toplam boş kontenjan 145 bin 714 oldu. Açıköğretim hariç devlet üniversitelerinde toplam kontenjan sayısı 61 bin 249, bunun 20 bin 288'i lisans, 40 bin 961'i de önlisans. Açıköğretimde toplam boş kontenjan sayısı 44 bin 200, bunun 16 bin 201'i lisans, 27 bin 909'u önlisans. Vakıf üniversitelerinin toplam boş kontenjanı 33 bin 199. Bunun 13 bin 930'u lisans, 19 bin 269'u önlisans. Kıbrıs ve yabancı üniversitelerin boş kotenjan sayısı ise 7 bin 66. 5 bin 230'u lisans, 1836'sı önlisans. m Esra ÜLKAR

ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÜNİVERSİTE

23 yıl önce “Öğrencilerin Hizmetinde” sloganıyla yükseköğretimdeki eğitim faaliyetlerine başlayan İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ); 60 yıla dayanan temelleri, modern eğitim anlayışı, akademik kadrosu, üretkenliği temel alan yaklaşımı ile 16 bini aşkın öğrencisine kaliteli üniversite öğrenimi imkânı sunuyor. Öğrenci merkezliliği ilkesini 29 maddelik Kültür Anayasası’nda güvence altına alan ve tüm faaliyetlerini bu çerçevede gerçekleştiren İKÜ, her zaman olduğu gibi ek yerleştirme döneminde de öğrencilerin yanında.

UZAKTAN ÖĞRETİMDE 10 YILLIK TECRÜBE

Uzaktan öğretim teknolojisi yatırımlarına MIT ve Stanford gibi üniversitelerin kullandığı Sakai yazılımını geliştirerek 10 yıl önce başlayan İKÜ, pandemi sürecinin başından beri olduğu gibi önümüzdeki dönemde de öğretimini eksiksiz olarak sürdürmeyi hedefliyor.

KAYITLAR 5-9 EKİM'DE

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 5-9 Ekim tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim’de. Kayıt tarihleri, internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacak. Adaylar kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmalı. Bu süre içerisinde başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayanlar kayıt haklarını kaybedecekler.

14 BİN PROGRAM SEÇİLEBİLİR

Genel yerleştirmede adaylar toplam 20 bin 513 programı tercih edebiliyordu. İlk yerleştirmeler sonucunda bu programların 5 bin 704’ü tamamen doldu. Ek yerleştirmede adaylar 14 bin 809 programı tercih edebilecek. En yüksek kontenjan açıköğretimde. Açıköğretimde en çok boş kontenjan olan program 5 bin 589 ile ilahiyat. Onu 2 bin 271 ile Türk dili ve edebiyatı, 2 bin 115 ile sosyal hizmetler bölümleri takip ediyor.

KILAVUZU DİKKATLİ İNCELEYİN

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunu açıkladı. Adayların tercih yapmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde incelemeleri gerekiyor. Ek yerleştirme işlemleri, 2020-YKS Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak. Önlisans ve lisans programların yer aldığı tablolar farklı. Bunlar kılavuzda incelenebilecek.

PUANA BAKARAK TERCİH YAPIN

İlk yerleştirmelerde adaylar sıralamalarına bakarak tercihlerini yapıyordu. Ancak ek yerleştirmede uzmanlar, adayların sıralamalarına değil, puanlarına bakarak tercih yapmalarını öneriyor.

TABAN PUANIN ÜSTÜNÜ YAZABİLİRSİNİZ

Bir programın taban puanı oluştuysa adaylar bu taban puanı dikkate alarak tercih yapmalılar. Örneğin, bir programın taban puanı 320 olarak belirlendi, 320 ve daha üzeri puana sahip adaylar bu programa yer verebilirler. Eğer bu program tamamen dolmadıysa ve taban puanı oluşmadıysa, adaylar bu bölümleri listelerine yazabilirler. Tabi, önlisans ya da lisans barajına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu arada uzmanlar adayları az kontenjanı olan bölümleri dikkate almaları konusunda da uyarıyor.

İLGİ ALANINIZ OLMAYAN BÖLÜMÜ YAZMAYIN

İlk yerleştirmede adaylar sıralamasının üzerinde olan yerleri de yazabiliyordu ancak ek yerleştirmelerde taban puanı oluşmuş bir yeri, puanı taban puanından düşükse yazamıyor. Tercih yaparken adayların kendi puanının altındaki yerleri yazması öneriliyor. Puanın taban puandan mutlaka yukarıda olması gerekiyor. Aday kendi puanından ne kadar aşağıları yazarsa şansı o kadar artıyor. Uzmanlar, ilgi alanı olmayan bölümlerin yazılmaması konusunda da uyarıyor. Çünkü bir üniversiteye yerleşilip de kayıt yaptırılmadığında ve gelecek yıl yeniden sınava girildiğinde puan kırılıyor.

YÜKSEK PUANLILARA DA BAKIN

Baraj bulunan gözde bölümlerde de adayların tercih şansı devam ediyor. Öğretmenlik dallarında 1619 boş kontenjan var. Mühendislik programlarında toplam 12 bin 623 boş kontenjan olduğu görüldü. En çok inşaat mühendisliğinde boş kontenjan kalırken, kalan 3 bin 376 boş kontenjanın 2 bin 694’ü devlet, 621’i vakıf, 61’i de Kıbrıs üniversitelerinde. Sağlık bilimi dallarında toplamda 1478 boş kontenjan var, bunların 73’ü tıp programlarında. 73 boş kontenjanın 7’si devlet, 41’i vakıf, 25’i de Kıbrıs üniversitelerinde. Hukukta 1658 boş kontenjanın 44’ü devlet, 1138’i vakıf, 476’sı Kıbrıs üniversitesi. Mimarlık programlarında 1723 boş kontenjan görülüyor. Bunun 573’ü devlet, 852’si vakıf, 279’u Kıbrıs, 19’u da yabancı üniversitelerde.







