Ek yerleştirme sona eriyor

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 23, 2021
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün (23 Eylül 2021) saat 23.59’da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim. #2021YKS pic.twitter.com/tTR5y0q62U