Ek yerleştirme sona eriyor

Adaylar tercih başvurularını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. Adayların ek yerleştirme tercihinde bulunabilmeleri için tercih ücretini yatırmaları gerekiyor. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Bu ücreti yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.

24 TERCİH HAKKI BULUNUYOR

Adayların tercih yapmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde incelemeleri gerekiyor. 24 tercih hakkı bulunuyor. 150 barajını geçenler önlisans, 170 barajını geçenler lisans programlarından tercih yapabilecekler. Adayların genel yerleştirmede olduğu gibi programların özel koşullarına dikkat etmeleri önemli. Ek yerleştirmede uzmanlar, adayların sıralamalarına değil, puanlarına bakarak tercih yapmalarını öneriyor.

KAYITLAR 5-9 EKİM'DE

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.