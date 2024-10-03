Ek yerleştirme için yurt başvuruları başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; 7 Ekim saat 23.59’a kadar devam edecek başvuru süresince özel yetenek, yatay ya da dikey geçiş, öğrenci değişim programları, lisansüstü, lisans tamamlama, depremzede olup farklı il ve ilçede öğrenim gören özel öğrenciler ve ÖSYM tarafından ek kayıt süresi verilen öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacak. Öğrencilerin e-Devlet’teki okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olanların, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmesi gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacak. Başvuru sırasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili ALO GSB (444 0 472) telefon hattı 7 gün 24 saat hizmette olacak. .